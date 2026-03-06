Cásting el lunes en Mequinensa para un cortometraje sobre el túnel de Montclar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

En 1857, en la Serra de Montclar, entre la Noguera y el Urgell, un grupo de presos excava un túnel bajo la vigilancia constante de soldados. Se trata de una infraestructura clave para trasladar la anhelada agua y culminar la construcción del Canal d’Urgell, pero en la oscuridad del túnel no hay esperanza sino secretos y desesperación. Este es el argumento del cortometraje El túnel de Montclar, del cineasta y guionista leridano Daniel Sarramona, un proyecto que está previsto que se ruede próximamente en Mequinensa, aprovechando los túneles de las numerosas minas que funcionaban hace años en este municipio del Baix Cinca. En este sentido, desde el Mequinenza International Film Festival (MIFF) se ha convocado a través de Instagram un cásting el próximo lunes para buscar hombres de entre 25 y 65 años, que interpretarán como figurantes a los prisioneros que trabajaron en la construcción del túnel. El corto cuenta con el apoyo de la Fundació Canals d’Urgell, el festival Galacticat y los ayuntamientos de Agramunt y Mollerussa.