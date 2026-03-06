Instrumentos para ‘conectar’ con Dios, en el Museu de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de cinco siglos atrás en el tiempo, en la Edad Media, cuando el mundo audiovisual era una quimera del todo inimaginable, los fieles cristianos también tenían sus 'vehículos' e instrumentos para viajar hacia lo trascendente y para comunicarse con Dios. Unos cuantos pueden verse desde ayer en el Museu de Lleida, en una singular exposición temporal que pone el acento en la función espiritual y simbólica de determinados objetos del patrimonio medieval, convertidos hoy en piezas artísticas. Instruments de l’ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval, que podrá visitarse hasta el 14 de junio, exhibe casi una treintena de objetos, entre esculturas, cálices, hostiarios, reliquiarios, retablos, arquetas, rosarios e incluso figuritas y amuletos, que habitualmente no forman parte de la exposición permanente del Museu de Lleida. El concepto de la exposición es original, igual como la producción, como destacó la directora del equipamiento, Clara Arbués. “Es la primera vez que organizamos una exposición de forma conjunta cuatro museos del territorio que contamos con arte sacro medieval”, comentó sobre una muestra producida junto al Museu d’Art de Girona, el Museu d’Art Medieval de Vic y el Diocesà i Comarcal de Solsona. Eso sí, cada pinacoteca ha elegido para sus respectivas exposiciones una treintena de piezas de su propio “fondo de armario”. “También hemos aprendido así cómo trabajan otros museos compartiendo un relato conjunto”, añadió Arbués.

Y el ‘culpable’ de este relato conjunto y del original enfoque de la exposición es el historiador del arte leridano Alberto Velasco, que ha ejercido de comisario de la misma junto con el historiador Marc Sureda. Velasco protagonizó la visita guiada inaugural, que arranca con un ámbito dedicado a los cinco sentidos, con piezas como un portapaz (tacto), para que en la misa los fieles se dieran la paz en una época en la que no era costumbre darse la mano; hasta un incensario (olfato), una campana (oído), un candelero (vista) y un hostiario (gusto). Cabe destacar la exhibición de la escultura de alabastro de la Mare de Déu dels Fillols, que en los últimos 85 años solo había salido de la iglesia de Sant Llorenç en otras dos ocasiones.