La complicidad entre dos artistas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El festival Poesia Lleida, que arrancó el domingo en el Morera con un recuerdo-homenaje a Àngel Jové y a sus amigos Benet Rossell y Carles Hac Mor, siguió con su programación ayer en el Institut d'Estudis Ilerdencs con un nuevo homenaje a este último poeta leridano, del que en enero se cumplieron diez años de su muerte. Así, el polifacético artista de Igualada David Ymbernon presentó la exposición Diu i no diu precisament perquè no vol dir, fruto de la intensa complicidad que mantuvo durante años con Carles Hac Mor. Ymbernon explicó que “hacía tiempo que me rondaba por la cabeza exhibir todo lo que hice en común con él, para mostrar todo aquello que compartimos a lo largo de los años”. El proyecto, que podrá visitarse en la Sala Gòtika del IEI hasta el 25 de abril, quiere ser un compendio de “la esencia de las cosas en común”, desde portadas de libros hasta fotos, vídeos, textos, cuadros, notas manuscritas, hojas escritas a máquina e incluso alguna obra inédita.