Los reyes se interesan por arte leridano en ARCO

Los reyes Felipe y Letizia inauguraron ayer de forma oficial la Feria de Arte Contemporáneo ARCOmadrid 2026 con un recorrido entre algunas de las 211 galerías de 30 países presentes en su 45 edición. El acto estuvo marcado por los pitidos de diversos galeristas y artistas contra el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por el IVA del 21% al sector del arte, un 15% más que en países del entorno como Italia, Francia o Portugal. Los reyes recorrieron diferentes estands de galerías y entidades, desde el espacio de El País con obra de Miquel Barceló, hasta la galería Miguel Marcos de Barcelona, donde se interesaron por los lienzos de la leridana Teresa Vall Palou. Felipe y Letizia también se detuvieron en el estand de una galería de Dubái, que consiguió finalmente enviar sus cuadros pese al conflicto con Irán.