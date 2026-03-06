Madres de Lleida participan en combo mares, un proyecto musical del Orfeó y la Paeria que las permite empoderarse y desconectar

Publicado por ACNSegre Creado: Actualizado:

Combo mares es un proyecto pionero llevado a cabo por el Orfeó Lleidatà y en el que participan madres residentes de Lleida. El objetivo del proyecto es reforzar el empoderamiento y hacerlas desconectar de su día a día. En total, siete mujeres de entre 20 y 50 años con procedencia de Marruecos, Angola y Rumania, sin conocimientos musicales, han cursado sesiones para interpretar conjuntamente diferentes canciones en una muestra-concierto que tendrá lugar en junio en el Espai Orfeó.

Se caracteriza por poner la música como herramienta central de bienestar emocional, cuidado personal y conexión colectiva. El proyecto lo hacen en un espacio de práctica musical grupal y cuenta con un profesor especializado en música comunitaria y el soporte de dos educadoras sociales de la Paeria. Tanto las participantes como los profesionales que forman parte valoran combo mares como excelente.

El proyecto se dirige específicamente a madres, teniendo en cuenta que la doble condición de mujeres y cuidadoras hace que muchas veces el cuidado personal les quede en segundo plano. Por eso el proyecto pone énfasis en la importancia de poner el bienestar de las madres en el centro, entendiéndolo como un elemento clave para la salud individual y también para el bienestar de las familias y de la comunidad en general.