Música y gastronomía en Lagravera Fest en junio

Lagravera Fest 2026 invita a “volver a conectar con la tierra”, tal y como expresa el cartel de este festival que se celebrará el próximo 6 de junio. La directora general y enóloga de esta bodega, Pilar Salillas, y el creativo responsable de la imagen del evento, Hugo Olivera, presentaron ayer la cartelería del certamen en el IEI, acompañados por su director, Andreu Vàzquez. Música, actividades familiares y gastronomía serán de nuevo los ejes de la quinta edición de esta cita en la Vinya Núria, que la bodega de Alfarràs tiene justo al otro lado de la Noguera Ribagorçana, en el término de Algerri. El cartel musical contará con los grupos Habla de mí en presente (rumba techno) y los leridanos La Niña Paracaídas (pop-punk), con Maria Puigvert al frente, además del dj Luis le Nuit. Entrada anticipada de 25 euros (incluye copa serigrafiada y una consumición de vino) y menores gratuito.