Primera obra propia del Espai Orfeó para niños de hasta 3 años

El Espai Orfeó de Lleida estrenará el 15 de marzo (10.30 y 11.30 h) la primera producción propia para bebés y niños de hasta 3 años. El espectáculo Petits sons de la selva es una propuesta del servicio educativo del Orfeó que combina música, luz, movimiento y estímulos sensoriales para fomentar la creatividad y el descubrimiento, al mismo tiempo que busca estimular la imaginación y los sentidos de los más pequeños en un entorno acogedor y adaptado a la primera infancia.