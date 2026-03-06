Un piano para ‘escuchar’ el cine español

Difundir el patrimonio cultural cinematográfico español a través de la música de las películas, interpretada al piano y con unos arreglos originales muy singulares, en un abanico estilístico que abraza desde la clásica al jazz pasando por la canción española, el flamenco o incluso el tango. Este es el espíritu del espectáculo Piano per al cinema espanyol, liderado por el pianista leridano Manel Martín (1977). Una aventura musical que comparte junto con el pianista de Tortosa Toni Costa, compañero de promoción hace dos décadas en la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). “Estrenamos esta propuesta pianística a cuatro manos en enero del año pasado en Ginebra y, desde entonces, lo hemos presentado en otras ciudades de Suiza, en París, en diversos puntos de España e incluso en Marrakech”, explicó Martín a SEGRE, que esta semana ha regresado unos días a Lleida. Martín, afincado en Barcelona, comparte su faceta artística con la pedagógica de profesor y responsable del departamento de piano de la escuela de música de L’Hospitalet de l’Infant.

El pianista, que recordó su paso por el Conservatori de Lleida –consiguiendo el primer premio extraordinario el año 2000–, mostró también su “ilusión” por incluir en este espectáculo a un gran pianista y compositor leridano como Enric Granados. Se trata de su Danza española núm. 5, que formó parte de la banda sonora de la película Kika (1993), de Pedro Almodóvar.

Almodóvar, ‘protagonista’

De hecho, entre los más de veinte arreglos pianísticos del proyecto, Almodóvar es capital con temas también de Todo sobre mi madre, Tacones lejanos o Hable con ella. Carlos Saura o Pere Portabella son otros cineastas, cuyas películas se evocan en este montaje a cuatro manos entre Martín y Costa. Aunque se trata de una propuesta musical que ambos pianistas ofrecen con otros dos formatos: como trío, acompañados al violonchelo por el francés Jean-Baptiste Texier, que forma parte de la OBC; o como cuarteto, junto con la cantante y artista multidisciplinar leridana Sheila López.

El próximo 29 de julio han sido invitados al festival musical al aire libre más importante de Ginebra, Les Aubes, que se celebra a una hora ‘única’. “Será una experiencia nueva, nunca lo he hecho antes: un concierto especial a las 6 de la mañana mientras amanece y sale el sol”, comentó entusiasmado.

Reivindica que Lleida apoye más a “los músicos formados aquí”

“Me encantaría tocar en el Auditori de Lleida”, afirmó el pianista leridano. Un deseo que no acaba de ver materializado pese a que en otoño de 2024 cerró el acuerdo para actuar durante la temporada musical de la ciudad. “Solo faltaba decidir la fecha”, aseguró. Sin embargo, desde entonces está a la espera, con “la ilusión de algún día poder presentar este proyecto internacional ante los míos, mi familia y mis amigos”. Una familia de peso en el ámbito cultural y deportivo de la ciudad. Hijo de Gloria Martín, cantautora, pintora, escritora..., y hermano de Montse Martín, gimnasta olímpica en Barcelona’92 y con éxitos internacionales. “Crecí en un ambiente muy artístico”, recordó sonriendo. Ahora, reivindica que las instituciones de Lleida apoyen más “a los músicos que nos formamos aquí y exportamos el nombre de Lleida con éxito por España y Europa”.