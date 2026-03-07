La película ‘Balandrau’ arrasa en el cine y es el mejor estreno en catalán desde ‘Alcarràs’

La película se rodó en La Vall de Boí, Camprodon y en Boí Taüll, Vallter 2000 y Port Ainé. - ACN

La película Balandrau, vent salvatge, dirigida por el director catalán Fernando Trullols, ha superado los 76.000 espectadores en sus dos primeras semanas en cines, convirtiéndose en el mejor estreno en catalán desde Alcarràs (2022), que reunió 129.282 espectadores en su debut. Según datos de Comscore facilitados por el departamento de Cultura, la historia de supervivencia de un grupo de alpinistas atrapados por la nieve en el Balandrau (Ripollès) ha superado los recientes estrenos de títulos como Wolfgang (62.675 espectadores), El 47 (69.700) y Casa en flames (46.550).

Estrenada el pasado 20 de febrero, la película recrea un suceso real ocurrido hace 25 años en el Pirineo catalán, cuando una tormenta de nieve sorprendió a un grupo de amigos durante la ascensión al Balandrau, dejando solo un superviviente.

El film fue rodado en buena parte en el Pirineo leridano, incluyendo La Vall de Boí y las estaciones de esquí de Boí Taüll, Vallter 2000 y Port Ainé, gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Para recrear las secuencias más espectaculares, el equipo contó con la colaboración de expertos en rescates y de los propios bomberos. Entre los intérpretes destacan Álvaro Cervantes, Bruna Cusí y Marc Martínez, acompañados de Edu Lloveras, Pep Ambrós y otros miembros del reparto.