Carlota Gurt lleva su literatura a las aulas de la Caparrella

La escritora Carlota Gurt (Barcelona, 1976), que recibió recientemente el Premio Anagrama de novela con Els erms, una obra que verá la luz el 25 de marzo, visitó este jueves el Instituto Caparrella de Lleida dentro del programa educativo Autors a les aules. La escritora barcelonina, con una de las trayectorias narrativas más consolidadas del panorama literario actual en lengua catalana, compartió con los alumnos del Bachillerato Humanístico su proceso creativo. La conversación tuvo como hilo conductor la lectura de varios cuentos de Cavalcarem tota la nit (2020), una de las obras más destacadas de la autora.