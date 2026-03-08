Eligen a la cerverina Aida Royes para volver a ‘Eufòria’

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La cantante cerverina Aida Royes vuelve a ser concursante de la cuarta edición del talent show Eufòria, de 3Cat, tras convertirse el viernes en la participante expulsada más votada en la “gala de relevo”. Obtuvo un 35% de los más de 650.000 votos emitidos por el público, mientras que la segunda clasificada fue Noa, con un 26%. Durante el programa, Royes agradeció emocionada la implicación del público: “Lo que he sentido estos días es increíble. Os he sentido muy cerca, gracias a todos”. La leridana fue expulsada en la gala 5 y, según reveló la semana pasada a SEGRE, “ha sido una experiencia brutal, volvería sin pensarlo”.