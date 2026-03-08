La Gamverrada más feminista

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La cultura popular llenó ayer por la tarde la plaza de les Nacions Sense Estat y la antigua estación de autobuses de Tàrrega con la celebración de la octava edición de la Gamverrada, organizada por la Verreta de la Guixanet. Se trata de una fiesta feminista y reivindicativa que cada año tiene lugar en el marco del Día Internacional de las Mujeres (8-M) y que da protagonismo al bestiario popular y a los grupos liderados por mujeres. El objetivo es reivindicar también el papel de la mujer dentro de la cultura popular catalana.

En esta ocasión, participaron ocho colles, entre las que había nuevas incorporaciones como los Gegants Americanos de Sitges, las Bastoneres de Cornellà o las Bruixes de Ripollet, que se sumaron a colles habituales de la fiesta como La Mulassa de Vilanova i la Geltrú. Tampoco faltaron la Miliciana de Cervera, les Gitanes de la Soll, los Diables de BAT con sus diablesas, les Arquets de Tàrrega y los gigantes de las escuelas de la ciudad así como la amfitriona, la Verreta. Otra novedad fue la participación de la gegantona inclusiva Nona de la Associació Alba, reforzando el carácter inclusivo y accesible de la Gamverrada. En total, los grupos reunieron a un centenar de mujeres.

La lluvia obligó a adaptar la fiesta, anulando el pasacalles por el centro de la ciudad, aunque se mantuvieron los bailes de lucimiento de las diferentes colles en los porches de la antigua estación de autobuses. También tuvo lugar la lectura de un manifiesto, reforzando el carácter reivindicativo y comunitario de la fiesta. Esta continuó en el Espai MerCAT con bingo musical, cena y concierto.