Títeres contra el cáncer alumbre a cargo de Festuc Teatre

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LÉRIDA Creado: Actualizado:

La compañía leridana Festuc Teatre escenificó ayer tarde su espectáculo de títeres La Llàntia Meravellosa en un Teatro Coliseum de Corbins lleno de público. La obra narra la historia de una niña que vive con la voluntad de cumplir un único deseo: que su madre se cuide de la enfermedad que sufre.

La recaudación obtenida a través de la venta de entradas y de donaciones a la fila cero fue de más de 3.800 euros, que se destinarán a la investigación contra el cáncer infantil que desarrollan el Institut de Recerca de Vall d'Hebron de Barcelona y Afanoc (la Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya).

“Las entradas volaron tan pronto como las pusimos en venta hace menos de dos semanas. Como compañía, poder ayudar en iniciativas como esta es muy gratificante”, explica Pere Pàmpols, director de Festuc Teatre. “Siempre hemos tenido una vertiente social. Nos sentimos muy afortunados poder vivir del teatro gracias al público que nos sigue, por lo cual no dudamos a ayudar”, añade.

De hecho, la acción se enmarca en el proyecto Repte d'En Martí, una iniciativa que pretende visibilizar la historia de Martí Bach, un joven de Benavent de Segrià que fue diagnosticado de leucemia hace tres años. Bach, de 17 años, relata su experiencia al libro La parada de la meua vida (Pagès Editors), que se pudo comprar antes y después de la función, y los beneficios también irán a parar a la misma causa. El autor firmó ejemplares al acabar el espectáculo y pudo charlar con los asistentes.