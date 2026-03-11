Anglesola acogerá el primer concierto inmersivo en Ponent en formato 8D

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo 21 de marzo, el espacio emblemático de Cal Marina de Anglesola, en el Urgell, acogerá a las 22.30 h. el primer concierto inmersivo en formato 8D que se celebra en Ponent, una experiencia sonora innovadora que permitirá al público vivir la música desde dentro de la interpretación. Este tipo de experiencias inmersivas se han popularizado en los últimos años en festivales y eventos culturales de Europa y grandes ciudades, pero todavía son poco habituales fuera de los grandes circuitos culturales. Propuestas basadas en sonido binaural y escucha con auriculares están ganando presencia en programaciones experimentales para proporcionar una relación mucho más directa entre músicos y público. La cita, organizada por el pub El Glaçó y Cal Marina, que acaba de cerrar como restaurante, contará con la actuación de la banda barcelonesa Azulceleste, que utilizará teconología binaural, un sistema que recrea una percepción sonora tridimensional, como si los instrumentos estuvieran sonando alrededor del oyente. La propuesta musical de Azulcelestre, que fusiona folk con texturas electrónicas, combina voz, saxo, contrabajo y piano, con un repertorio especialmente adaptado a este formato. Entrada: 15€ (con consumición), más una sesión after con dj’s locales.