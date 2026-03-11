El Garito Fest, primer festival de cultura urbana de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La productora audiovisual y estudio musical leridano El Garito, fundado por Marc Gómez, da un paso más en su apuesta por la cultura urbana con la creación de El Garito Fest, un nuevo festival que nace desde la base de la escena independiente y con vocación de convertirse en un punto de encuentro clave para el rap y la música urbana en la capital del Segrià. La sala La Boîte acogerá así el próximo 18 de abril (21.00 h) este primer festival de Lleida de cultura urbana, impulsado desde la escena independiente.

El cartel de esta primera edición contará con cuatro artistas que representan distintas etapas y proyecciones dentro de este género musical. Elena (Lleida, 22 años) es una de las artistas emergentes más destacadas de la escena urbana leridana. En solo tres años de trayectoria ha logrado consolidarse gracias a una apuesta firme por la calidad musical y audiovisual. Su álbum Sonder y temas como Elenaland y Nena Catalana marcaron un punto de inflexión en la ciudad, destacando por producciones y videoclips que elevaron el nivel de la escena local. Tras una etapa de experimentación dentro del sonido urbano, actualmente se encuentra enfocada en un nuevo proyecto de hip-hop con el que abrirá una nueva fase en su carrera.

Neber (26 años), nacido en Alicante y afincado en Lleida desde joven, lleva más de diez años vinculado a la cultura hip-hop. Reconocido a nivel nacional por su trayectoria en batallas de freestyle, ahora regresa después de tres años con Nunca es tarde, un álbum de 11 temas con el que reafirma su identidad dentro del hip-hop más puro. La velada contará también con el artista de Fraga Chelico y su fusión innovadora de techno y rap. Su éxito Sin ti se viralizó en TikTok y actualmente supera los 2 millones de reproducciones en Spotify.

Finalmente, el madrileño Sosad pondrá el broche al festival. Con éxitos como Cuando acabe la noche y Tentaciones, acumula millones de reproducciones y cuenta con temas que superan los 10 millones de streams en Spotify. Entrada: 15 euros, ya a la venta.