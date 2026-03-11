La Fundació Sorigué compra obras de siete artistas en ARCO

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La feria internacional de arte contemporáneo ARCO, en Madrid, cerró las puertas el domingo de su 45 edición con un balance de 95.000 visitantes y un impacto económico de 195 millones en la capital madrileña. Buena parte de esta repercusión económica se debe a la propia compra-venta de obras de arte durante las cinco jornadas de la feria, en la que participaron 211 galerías de 30 países. La mayoría de instituciones, centros museísticos y fundaciones culturales del país han reforzado sus colecciones a través de las adquisiciones llevadas a cabo en el certamen. Y entre ellas, la Fundació Sorigué de Lleida, un nombre capital ya en la geografía del arte contemporáneo en España. La fundació leridana presidida por Ana Vallés informó de la compra de obras de siete artistas de cinco galerías españolas –seleccionadas con la participación de sus trabajadores– que pasarán así a engrosar los fondos de su amplia colección de arte. Sorigué eligió obras del chileno Adolfo Bimer (1985) y del asturiano David Martínez Suárez (1984), ambos representados por la galería ATM de Gijón; también de la escultota valenciana Lucía C. Pino, de la galería catalana Prats Nogueras Blanchard; del británico Leo Burge (1991) y el argentino Diego Paonessa (1970), ambos de la galería etHall de L'Hospitalet de Llobregat; del escultor conquense Juan Asensio (1959), de la galería Artnueve de Murcia; y del bonaerense Miguel Rothshild (1963), de la galería Jorge López de València.

Cabe destacar que la comunidad de Madrid concedió uno de sus premios ARCO 2026 al artista valenciano Luce (1989), que precisamente protagonizó el pasado otoño una de las últimas incorporaciones de la colección de la Fundació Sorigué. Luce, que inició su trayectoria en el campo del grafitti urbano, explora otra de sus iniciativas que ya son una de sus señales de identidad: las intervenciones en toldos de locales abandonados. Sorigué adquirió en la Barcelona Gallery Weekend la pieza Toldo masías y en ARCO, la comunidad madrileña compró las fotografías Toldo Cruces Almería (2024). El ministerio de Cultura y el Centro de Arte Reina Sofía también fueron protagonistas, con compras por más de 400.000 euros.

La galería Mayoral vendió una obra de Chillida por 1,9 millones

La galería Mayoral de Barcelona, fundada en 1989 por el leridano Manel Mayoral, vendió en ARCO la segunda pieza más cara de la pasada edición. Se trata de una espectacular escultura en hormigón del artista donostiarra Eduardo Chillida (1924-2002), Leku III, que se compró por 1,9 millones de euros. ARCO informó que la Fundación María Cristina Masaveu Peterson –fundada en 2006 por esta empresaria y filántropa asturiana unos meses antes de su fallecimiento, a los 69 años– se hizo con esta obra, además de otras trece de artistas como Susana Solano, Darío Villalba o Nuno Nunes Ferreira. Eso sí, la pieza con el precio más alto a la venta en la feria internacional madrileña multiplicaba por dos el de la escultura de Chillida. Se trataba de un óleo del pintor madrileño Juan Gris (1887-1927) titulado Racimo de uvas, con un precio que superaba los 4 millones.