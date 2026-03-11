SEGRE

Nuevo disco del reconocido guitarrista leridano José Antonio

Con composiciones del maestro Emili Pujol y la obra original 'El lenguaje del río'

El guitarrista lleidatà José Antonio Chic llança el tercer volum de ‘Tesoros de la guitarra clásica’.

El guitarrista lleidatà José Antonio Chic llança el tercer volum de ‘Tesoros de la guitarra clásica’.Marina Egea

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

El reconocido guitarrista, compositor y director leridano José Antonio Chic anunció ayer el lanzamiento oficial de Tesoros de la Guitarra Clásica, Vol. 3. Esta nueva entrega, con composiciones del maestro Emili Pujol y la obra original El lenguaje del río, ya se encuentra disponible en las plataformas Spotify, Apple Music y Amazon, consolidando una serie discográfica que se ha convertido en un referente para los amantes de este instrumento

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking