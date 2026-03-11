Nuevo disco del reconocido guitarrista leridano José Antonio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El reconocido guitarrista, compositor y director leridano José Antonio Chic anunció ayer el lanzamiento oficial de Tesoros de la Guitarra Clásica, Vol. 3. Esta nueva entrega, con composiciones del maestro Emili Pujol y la obra original El lenguaje del río, ya se encuentra disponible en las plataformas Spotify, Apple Music y Amazon, consolidando una serie discográfica que se ha convertido en un referente para los amantes de este instrumento