Penalba y Gené homenajean a Serrat y la Nova Cançó

La cantautora leridana Meritxell Gené y el valenciano Borja Penalba emprenden gira con su espectáculo D’un temps, d’un país. 30 anys, su particular homenaje a la Nova Cançó, con una docena de fechas cerradas por toda la geografía catalana, entre ellas un concierto en Vallbona de les Monges el 4 de octubre. Con este proyecto, ambos artistas celebran los 30 años del concierto de Serrat en el Palau Sant Jordi de homenaje a sus compañeros de la Nova Cançó y a autores y poetas que le influyeron. Un concierto del que surgió el doble disco Banda Sonora d’un temps, d’un país.