Mag Lari, ilusionista: «Toda la vida he escrito, pero nunca lo había enseñado»

Josep Maria Lari (Barcelona, 1973) es uno de los ilusionistas más reconocidos del país, con más de treinta años de trayectoria profesional por teatros de todo el mundo y popular también por sus colaboraciones en radio y televisión. Autor de libros sobre magia y cultura urbana, ahora debuta en la narrativa con un libro que Pagès Editors publicará la semana que viene, la novela La casa dels àngels, el nombre con el que ha ‘bautizado’ su casa en Castellserà, en la que se instaló hace ocho años.

¿Qué le ha hecho saltar ahora a la narrativa?

La verdad es que toda la vida he escrito, de ahí mi formación académica en Filología Catalana, pero nunca me había atrevido a enseñarlo. Y es que, tras comprar el edificio de Cal Tarragona de Castellserà, comencé a descubrir las historias y leyendas de esta casa pairal del siglo XVI y vi que podía dar para una novela histórica.

¿Qué es más difícil: crear un juego de manos o una novela?

Pues como estoy más acostumbrado al mundo de la magia, escribir esta novela ha sido infinitamente más difícil, en el sentido sobre todo del tiempo empleado. Me ha llevado mucho trabajo, unos cinco años, imaginar la trama, la estructura interna, relacionar a todos los personajes de la historia... Y dos años antes ya estaba pensando en cómo hacerlo.

La gran protagonista es la propia casa.

Sí, sí, Cal Tarragona. Cuantos más días paso en ella, mejor me siento en este edificio con tanta historia detrás. Me imagino que soy como un ‘pasajero’ más de su historia. Es casi como una obsesión.

Una obsesión que nació nada más verla por primera vez.

¡Pensé que podría haber sido la residencia del conde Drácula!... Por eso decidí convertirla en mi casa. Es muy antigua e impresiona solo entrar. He intentado conservar al máximo su esencia y restaurarla.

Y ahora la ha convertido en ficción literaria.

Es una novela que da saltos en el tiempo a lo largo de nueve siglos. Por un lado, la época actual en la que compro la casa y, por otro, saltos temporales desde el siglo XII, con historias paralelas de personajes de la saga que fundó este edificio noble, como por ejemplo un representante de las últimas generaciones de la familia, Enric Tarragona, que fue yerno del leridano Joaquín Viola, el alcalde de Barcelona entre 1975 y 1976, que murió en un atentado dos años después junto a su esposa, Montserrat Tarragona. O historias más truculentas como la de Francina, la criada, viuda y malcarada, que en el siglo XVII persiguieron y colgaron por brujería.

Esta historia tiene mucho que ver con el título de la novela.

Sí, porque cerraron el desván donde vivía Francina para no entrar nunca más y ‘protegieron’ toda la casa con ángeles pintados en el umbral de cada puerta, que hemos recuperado para dar nombre al edificio. Además, es un título muy amable, que invita a visitarlo y no remite a historias de miedo.

¿De dónde saca el tiempo para escribir?

Soy muy obsesivo y puedo pasarme 24 horas al día trabajando. Para mí, el trabajo también resulta relajante.

¿Preparado ya para Sant Jordi?

Me hace mucha ilusión firmar libros por la diada. Esta novela es como un hijo y quiero compartirla con los lectores.

¿Otros proyectos?

En febrero de 2027 estrenaré un espectáculo de gran formato en el Teatre Victòria de Barcelona que se llamará Wish (deseo), ¡es la primera vez que lo digo! Y también dirigiré el montaje que prepara el Mago Pop para su gira mundial por estadios, que comenzará en el Santiago Bernabéu de Madrid.