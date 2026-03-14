El Museu de Tàrrega inaugura una exposición sobre tesoros funerarios

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Museu Tàrrega Urgell inauguró ayer la exposición Viure la mort de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran (XMTLA), que ofrece un recorrido por miradas complementarias para comprender cómo las sociedades han pensado, vivido e interpretado la muerte a lo largo del tiempo. Lo hace con una setentena de piezas, entre objetos etnográficos, obras de arte, fósiles, fotos y objetos arqueológicos, que exploran las tensiones que la muerte genera en la identidad, el tejido cultural y la memoria colectiva.

La muestra explora la muerte desde cuatro ámbitos: la comunitaria (rituales funerarios, como platos de duelo o la lápida romana de Lesbia del Museu de Guissona); la íntima (ajuares funerarios, como el de la tumba del adober de Palous del Museu de la Noguera, mantillas de luto y fotos postmortem); la traumática (vinculada a guerras o epidemias, como las fotos de Agustí Centelles del bombardeo de Lleida cedidas por el Museu Morera y materiales bélicos de diferentes guerras); y la transformadora (piezas religiosas como un Sant Miquel barroco del Museu de Lleida, un cráneo trepanado del Museu de Solsona o fósiles de hadrosaurio del Museu de la Conca Dellà).

De especial interés local, el Museu Tàrrega Urgell aporta platos del viático parroquial (siglos XVI-XVII, hallados en 2018 junto a Santa Maria de l’Alba), dos collares de ajuares infantiles del cementerio judío medieval (excavaciones de 2007) y una estela funeraria discoidal de la iglesia románica de La Figuerosa (solo en esta primera itinerancia).

También incluye fotos del bombardeo aéreo italiano del 30 de noviembre de 1938 y el entierro del brigadista William Digges. La exposición se puede visitar en Tàrrega hasta el 28 de junio y después itinerará por los museos de la XMTLA (que cumple 10 años) hasta 2029.