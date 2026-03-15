Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Josep Colom (Barcelona, 1947) es uno de los grandes pianistas catalanes vivos. Hoy ofrecerá en la iglesia de la Sang de Lleida (19.00 h) un recital que propone un recorrido espiritual a través de distintas épocas, con obras de Mompou, Liszt, Bach (en transcripciones de Busoni y Liszt) y Franck, en el marco del festival De llum i tenebres, que organiza la Fundació Horitzons 2050.

Usted ha destacado por sus interpretaciones de música barroca, especialmente de Bach. ¿Cree que es importante la libertad a la hora de interpretar a los autores barrocos?

Por supuesto, se toque lo que se toque, ya que la partitura es un esquema muy limitado. Hay muchos parámetros de la música viva —de respiración, de lógica, de matices— que no se pueden precisar. Por eso nos llamamos intérpretes: porque interpretamos la partitura. Bach escribía simplemente “para teclado”. El piano tiene un poco de las características del clavicordio, del clavecín y del órgano. Por tanto, creo que es perfectamente válido tocar Bach al piano, siempre respetando la claridad de la arquitectura de sus composiciones.

En el concierto de hoy interpretará versiones de Bach. ¿Tienen sentido estas versiones de música antigua?

Sí, claro. Es una consecuencia de que la música está completamente viva y atraviesa las generaciones. Seguimos descubriendo aspectos nuevos de las obras. La partitura que tocaré no es exactamente una transcripción, sino una variación sobre el bajo inicial de una cantata de Bach. Además, en el programa habrá corales de Bach transcritos por Busoni, que adapta al piano piezas originalmente escritas para órgano.

También tocará obras de Mompou. ¿Puede esta música representar la espiritualidad del siglo XX?

Sin duda. Mompou lo expresa claramente en el título de su colección Música callada. Son piezas muy minimalistas, la mayoría lentas y en dinámicas muy suaves. Es una música muy íntima, casi una “música del silencio”.

El festival De llum i tenebres está dedicado a la música espiritual. ¿Qué diferencias cree que existen entre la espiritualidad musical del Barroco, del Romanticismo y de la música contemporánea?

Las diferencias son sobre todo de lenguaje y de expresión. Cada época tiene su propio lenguaje musical. Mompou es muy introvertido. Liszt tiene momentos muy extrovertidos, casi como si interrogara a Dios. César Franck también se inspira mucho en Bach y trata el piano de una manera muy organística, buscando una gran sonoridad.

¿Cómo ha construido el programa del recital?

No está organizado cronológicamente porque quería que fuera un viaje espiritual. Empiezo con Mompou porque crea un ambiente muy místico. Después viene Liszt con la leyenda de San Francisco de Asís predicando a los pájaros. Entre estas obras también aparecen corales de Bach.

¿Cómo encuentra el equilibrio entre la fidelidad al compositor y la libertad interpretativa?

En la música barroca hay muy pocas indicaciones en la partitura. La fidelidad absoluta al compositor es difícil, ya que no tenemos grabaciones de Liszt ni de Busoni, entonces no sabemos cómo querían que se interpretaran sus partituras.

¿La partitura es un punto de partida o un límite?

Para el compositor es un punto de llegada y para el intérprete es un punto de partida.

Cuando interpreta Bach al piano, ¿qué intenta preservar del espíritu original?

La claridad del contrapunto. En Bach no se puede abusar del pedal, porque los instrumentos que él conocía no lo tenían. Hay que respetar la arquitectura de la música.

¿Todavía hay obras que le gustaría abordar como pianista?

Sí, muchísimas. El repertorio para piano es inmenso y una vida entera no basta para aprenderlo todo. El único compositor del que he interpretado todas sus obras para piano es Ravel, porque tiene poco material.