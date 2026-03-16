Denunciados 32 conductores por participar en carreras ilegales en polígonos de Lleida

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Los Mossos d'Esquadra han denunciado a 32 personas por conducción temeraria, con sanción de 500 euros y pérdida de 6 puntos del permiso de conducir; y otra por la vía penal por conducir sin puntos en el carné, acusada de un delito contra la seguridad vial.

Los agentes detectaron por las redes sociales, a mediados del año pasado, varias convocatorias de grupos de aficionados a los vehículos para encontrarse en polígonos industriales del Segrià y del Pla d'Urgell y hacer carreras ilegales.

La mayor parte de estas tenían lugar durante la noche y contaban con un numeroso público. El 1 de noviembre pasado, localizaron una en Alcarràs (Segrià) e identificaron a su presunto organizador, denunciado por organizar un acontecimiento sin autorización.

A las convocatorias se indicaba la zona, pero sin concretar hasta el último momento la localización exacta del lugar. En estas se hacían carreras en paralelo, dinero repetido así como otras maniobras peligrosas.

Desde los Mossos d'Esquadra indican que, gracias a esta presión policial, no se ha detectado ninguna otra concentración relevante en las comarcas de Ponent. La investigación continúa abierta y desde el Grupo de Investigación y Documentación de Tráfico se mantiene la monitorización activo de redes sociales para detectar nuevas convocatorias e identificar perfiles de organizadores.