La Seu Vella, a examen

Una de las imágenes de la exposición de la fotógrafa Mariona Roure que estrenarán hoy en la Seu Vella. - MARIONA ROURE

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Treinta y cinco años después del primer Congrés de la Seu Vella, la sala de la Canonja del monumento acogerá desde mañana y hasta el viernes una segunda edición bajo el título Mirades interdisciplinàries sobre el Turó de la Seu Vella. La cita académica reunirá a especialistas de diferentes ámbitos –historia, historia del arte, arqueología, arquitectura, gestión patrimonial, didáctica y nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio– para reflexionar sobre el presente y el futuro del conjunto monumental.

Organizado por la Càtedra Turó de la Seu Vella de la Universitat de Lleida (UdL), el encuentro “pretende promover una visión integral del conjunto que incluya no solo el ámbito histórico-artístico, sino también la gestión, la didáctica, el turismo, la musealización y la relación con la ciudad y la sociedad contemporánea y, al mismo tiempo, reforzar su papel como referente patrimonial e identitario de Lleida y del conjunto de Catalunya”, explicaron ayer desde la organización en un comunicado. Esta nueva edición, “amplía la mirada más allá de la catedral y pone el acento en la globalidad del Turó, incluyendo también el Castell del Rei, las murallas y baluartes, los pous de gel y otros elementos que configuran este conjunto como espacio de memoria e identidad colectiva”, añadieron.

Todos estos elementos serán abordados en una quincena de conferencias, las principales de las cuales correrán a cargo de Eduard Carrero (Universitat Autònoma de Barcelona), Francesc Fité (UdL) y Cristina Yáñez Aldecoa (Universitat d’Andorra). Las tres intensas jornadas se desarrollarán con ponencias durante las mañanas y diversas comunicaciones por las tardes.

Exposición fotográfica con una mirada artística al patrimonio

Además de las sesiones académicas, el congreso incluirá la exposición El cos en trànsit. Cartografies sensibles del patrimoni, una intervención fotográfica instalada en el exterior, que inaugurará hoy martes (16.30 h) la fotógrafa Mariona Roure y que podrá verse hasta mayo. Se trata de doce imágenes de gran formato, en el marco de un proyecto que “pone en diálogo patrimonio, ciudad, arte y cultura, invitando a repensar la relación entre ciudadanos y espacios patrimoniales a través de la fotografía y la intervención artística”, según Roure.