Retoman las visitas guiadas a una gran ciudad ilergeta, el yacimiento ibérico del Molí d'Espígol de Tornabous

El recorrido permite hacer un viaje en el tiempo para conocer la vida en este emplazamiento, que podría ser la capital ilergeta.I.G.

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La Agencia Catalana del Patrimonio Cultural vuelve a poner en marcha esta primavera el ciclo de visitas guiadas gratuitas a la ciudad ibérica del Molí d'Espígol, en Tornabous, con el objetivo de acercar al público uno de los yacimientos más importantes de la cultura ibérica en Catalunya. La primera visita de la temporada tendrá lugar el sábado 28 de marzo a las 11 h. Las sesiones se programarán el último sábado de cada mes hasta septiembre, con una actividad especial en el marco del Fin de Semana Ibérico en octubre. Las visitas son conducidas por guías especializados en patrimonio y arqueología y permiten conocer tanto la historia del yacimiento como los resultados de las investigaciones arqueológicas que se han desarrollado en los últimos años.

Las visitas guiadas permiten descubrir este yacimiento arqueológico de la Ruta de los Iberos y conocer como era la antigua ciudad de los ilergetes, con una trama urbana compleja y estructurada que evidencia una intensa actividad política, económica y social desde el siglo VI a.C. Durante el recorrido, de aproximadamente una hora de duración, los participantes pueden descubrir las principales estructuras del yacimiento y profundizar en el conocimiento del pueblo ilergete que habitó las llanuras de los ríos Segre y Cinca entre los siglos VI e I a.C.

El programa mantiene el formato habitual de visitas en horario de mañana durante la primavera y el otoño, mientras que durante los meses de verano se trasladan por la noche para evitar las horas de más calor. Las sesiones son gratuitas, pero hay que hacer reserva previa.

Una gran ciudad ilergeta

El yacimiento ibérico del Molí d'Espígol se sitúa sobre una suave elevación de la plana urgelense, en el municipio de Tornabous, y con una superficie aproximada de una hectárea es el mayor yacimiento ibérico mayor de la Catalunya. La visita permite conocer la estructura urbana de esta ciudad, formada por calles empedradas, plazas y diferentes tipos de viviendas, así como un conjunto de murallas monumentales que protegían el asentamiento.

Las excavaciones arqueológicas han puesto al descubierto un complejo sistema urbano que incluye también espacios dedicados en actividades manufactureras y zonas de almacenaje como el campo de silos, hecho que confirma la importancia económica y política del núcleo. Según algunas interpretaciones, esta ciudad podría corresponder a Atanagrum, la capital de los ilergetes, mencionada por las fuentes clásicas y vinculada a los episodios históricos de la Segunda Guerra Púnica.

Centro de interpretación

La visita se complementa con el centro de interpretación del Molí d'Espígol, que permite profundizar en la historia del yacimiento a través de varios recursos museográficos. Uno de los elementos más destacados es la recreación hipotética de la ciudad ibérica en el momento de su máximo esplendor, elaborada a partir de los resultados de las campañas arqueológicas y de las interpretaciones científicas de los investigadores.

Los visitantes también pueden ver el audiovisual Atanagrum, que explica la historia de los caudillos ilergetes Indíbil y Mandoni y el papel de su pueblo en el contexto de la Segunda Guerra Púnica.

En concreto, las visitas guiadas tendrán lugar los días 28 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo, 27 de junio, 25 de julio y 29 de agosto. El programa continuará el viernes 11 de septiembre y culminará los días 3 y 4 de octubre con las actividades del Fin de Semana Ibérico.