Premio del Macba, con sello Sorigué

Las artistas Patricia Gómez y María Jesús González (València, 1978) ganaron esta semana la segunda edición del Premi Fundació Macba (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) por la exposición Espejo del mundo, exhibida entre el 12 de junio y el 1 de noviembre en el Museo Helga de Alvear de Cáceres. La Fundació Sorigué de Lleida prestó para la ocasión una de las obras principales de la muestra, precisamente la que le daba título, ya que las dos artistas forman parte de la colección propia de la entidad leridana. El premio de la Fundació Macba es un galardón bienal de arte contemporáneo, uno de los de mayor dotación económica de España (50.000 euros), que tiene por objetivo distinguir y visibilizar el trabajo de los artistas de las artes visuales en el ámbito español.

El proyecto galardonado, fruto de una investigación iniciada en 2017, recupera las huellas del antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Jofré de Bétera y de la antigua prisión de Cáceres para dar voz a personas anónimas que quedaron en los márgenes de la sociedad. A través de fotografías, vídeos, documentos y arrancamientos murales efectuados con la técnica del strappo, ambas artistas reflexionaron sobre la exclusión, la memoria colectiva y la historia reciente. El jurado valoró que el proyecto convierta la investigación sobre la memoria y los derechos humanos en una práctica artística “rigurosa, innovadora e interdisciplinaria”.

La relación de la Fundació Sorigué con las dos artistas valencianas viene de lejos, puesto que entraron en la colección de arte en 2015, como parte del compromiso de la fundación por impulsar y acompañar el talento artístico, una línea que mantiene desde sus inicios.

La instalación Espejo del mundo, que encabeza la exposición premiada por el Macba, se exhibió el pasado 16 de mayo en la Fundació Sorigué en el marco de las actividades de la Nit dels Museus de Lleida, precisamente unos días antes de viajar al Museo Helga de Alvear de Cáceres. Otras instalación de Patricia Gómez y María Jesús González, titulada De Re Muraria. Los tiempos del color, se exhibe en la actualidad en Lleida en la exposición ARCO a la Fundació Sorigué, con una amplia selección de obras adquiridas a lo largo de los años en la feria ARCO de Madrid y que puede visitarse hasta febrero.