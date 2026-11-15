El ‘Réquiem’ de Mozart llena el Auditori de Lleida

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El Auditori Enric Granados de Lleida se llenó ayer para disfrutar de una de las obras capitales del repertorio sinfónico-coral, el Réquiem de Mozart, de la mano de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida para la ocasión de forma especial por una de las batutas españolas actuales más internacionales, la del madrileño Guillermo García Calvo. La interpretación contó con las voces del Cor Madrigal, además del cuarteto de solistas formado por Irene Mas (soprano), Tànit Bono (mezzosoprano), Roger Padullés (tenor) y Josep-Ramon Olivñe (barítono). La velada arrancó con la Serenata para cuerdas op. 22 de Dvorák, que aportó un clima de serenidad y delicadeza antes de la intensidad emocional y espiritual de la obra de Mozart. La Franz Schubert Filharmonia tiene previsto ofrecer este mismo programa hoy en el Palau de la Música, en Barcelona.