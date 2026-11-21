Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El saxofonista estadounidense Blue Lou Marini, integrante original de la banda The Blues Brothers y uno de los músicos que aparecieron en la película de 1980 protagonizada por John Belushi y Dan Aykroyd, será hoy el reclamo del Jazztardor. Actuará a las 22.00 en el Cafè del Teatre junto al pianista Lluís Coloma, con quien comparte proyecto. Marini, de 81 años, adquirió notoriedad como miembro de la banda del programa televisivo Saturday Night Live y con los Blues Brothers, pero su trayectoria va más allá de aquella formación. El músico de Charleston ha trabajado con artistas como James Taylor, Frank Zappa y Blood, Sweat & Tears. Su encuentro con Coloma se produjo en 2022 en el Café Central de Madrid, donde el compositor norteamericano acudió a escuchar una actuación del pianista. Aquel contacto dio paso a varios conciertos conjuntos y al disco We like to groove!, publicado el año pasado. Los dos artistas estarán acompañados esta noche por Kid Carlos a la guitarra, Manolo Germán al contrabajo y Arnau Julià a la batería. El quinteto propondrá un repertorio donde el blues, el jazz y el boogie-woogie se combinarán con la improvisación y la complicidad entre los músicos.

La programación del fin de semana comenzó anoche en el Espai Orfeó con el Enric Fuster Quartet. La formación, liderada por el batería mallorquín y que completan Xavi Maldonado al saxo, Guillaume Coulbois al piano y Joan Garcias al contrabajo, llegó al Jazztardor avalada por el Premi Step de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya. La programación de mañana comenzará a las 12.30 en la Sala Foment de La Pobla de Cérvoles, donde la trombonista y cantante Joana Cebolla ofrecerá un concierto gratuito junto a su cuarteto y el guitarrista invitado Alfons Enjuanes.

El cierre del fin de semana llegará a las 19.00 en el Auditori, donde la Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior (OCCI), bajo la dirección de Marta Rosselló, compartirá escenario con el Algans Jazz Trio. El programa girará entorno a African Suite, del pianista y compositor sudafricano Abdullah Ibrahim, en una adaptación para trío de jazz y orquesta de cuerda.