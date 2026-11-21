Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

Sidonie regresó anoche a Lleida después de su última actuación en 2021 con una gran novedad, ya que por primera vez en treinta años de trayectoria la banda barcelonesa ha grabado un disco íntegramente en catalán. Marc Ros, Axel Pi y Jesús Senra llevaron a un Cotton al completo las canciones de Catalan Graffiti, su último trabajo, en un concierto incluido en el ciclo Curtcircuit. El grupo ha cambiado de idioma, pero mantiene el sonido que lo ha convertido en uno de los referentes de indie estatal.

La decisión supone un nuevo paso en una carrera musical que empezó en 1997, cuando Sidonie cantaba en inglés, antes de pasarse al castellano. El catalán, sin embargo, no es completamente nuevo en su repertorio, pues ya lo utilizaron en Portlligat, una canción de 2020 incluida en el álbum El regreso de Abba. Las doce canciones del nuevo trabajo de Sidonie mantienen su gusto por las melodías pegadizas, las guitarras y el pop de los sesenta y los ochenta, con influencias de The Cure, The Byrds y The Smiths. El disco ha recibido una buena acogida de la crítica, que destaca temas como Et puc odiar molt més, Cançons que maten y Baby, Baby. Tampoco faltaron anoche algunos de los grandes clásicos de la banda, cuyo trabajo fue reconocido con el Premi Enderrock de la crítica al mejor artista del año.