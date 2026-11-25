La Biblioteca Pública de Lleida reabrió ayer a los usuarios el claustro del área infantil y juvenil después de unos meses cerrado por las obras de mantenimiento y reparación de las claraboyas de las cubiertas, uno de los elementos arquitectónicos diferenciales de este edificio. En abril comenzaron los trabajos en el claustro de la zona de la hemeroteca, que entonces se cerró al público. Una vez acabadas las obras, los operarios comenzaron a actuar en el claustro del área infantil y juvenil, cerrando este espacio a los usuarios y habilitando un acceso alternativo a las salas de los libros. Asimismo, quedaron fuera de servicio los ordenadores de uso público de esta zona. De hecho, se había creado una zona provisional en el claustro de la hemeroteca con materiales del área infantil y juvenil y otros documentos. Desde la semana pasada se procedió a la apertura progresiva del claustro infantil y juvenil con la reinstalación de la colección, el mobiliario y los equipamientos informáticos, que los usuarios ya pudieron ‘estrenar’ ayer. La directora de la Biblioteca, Gemma Morlans, explicó a SEGRE que “ya se ha retirado la red protectora de las obras en la claraboya, aunque aún quedan algunos detalles y pequeñas tareas por acabar en el exterior de la cubierta”. Además, comentó que “también hemos aprovechado este parón por las obras para unas pequeñas reformas en la sala infantil: pintura, pulido del suelo, reorganización de estanterías…, ahora todo luce mucho mejor”.

Eso sí, las obras en este equipamiento público de Lleida no han finalizado. A mediados de julio también arrancó la reforma integral de la sala de actos, con la nivelación del anterior suelo inclinado para adecuarlo a la misma cota que el resto de la planta. Esta tarea ya se ha ultimado y, como señaló Morlans, “ahora estamos pendientes de toda la instalación, cableado eléctrico, luces, enchufes, altavoces...”. El objetivo: un espacio más polivalente, con la entrada actual y otra también por el claustro de la hemeroteca. Y el deseo: “Poder estrenar este espacio el primer trimestre del año que viene”.