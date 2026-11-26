La escritora, traductora, filóloga y periodista Eva Comas-Arnal (Gavà, 1975), gran especialista en literatura catalana contemporánea y, en especial, de Mercè Rodoreda, se dio a conocer en 2024 con la novela Mercè i Joan, Premi Proa de aquel año. Una obra protagonizada por la autora de La plaça del Diamant y el hombre de su vida, Joan Prat, conocido en el mundo literario como Armand Obiols, en los primeros años del exilio francés, tras la Guerra Civil. Dos años después, Comas-Arnal acaba de publicar Nit blava a Ginebra (Proa), una nueva novela en la que descubre episodios inéditos de la vida de Rodoreda.

¿La vida de Mecè Rodoreda es un filón inagotable?

No, más que inagotable... ¡es inabarcable! Tanto desde el punto de vista de los estudios académicos como si la tratas en el género de la ficción, es inabarcable porque vivió tanto... Con esta nueva novela cierro el díptico que abrí com Mercè i Joan, una obra en la que me faltaba tratar episodios cruciales de la época, los años cincuenta y sesenta que vivió en Ginebra. Por ejemplo, allí escribió La plaça del Diamant y La mort i la primavera.

Además, ‘Nit blava a Ginebra’ arranca con un suceso casi desconocido de su biografía.

Sí. El 28 de octubre de 1959 sufrió un accidente de tranvía en la plaza Cornavin de Ginebra, que está documentado. De hecho, lo cita un poco de pasada Quim Torra en su biografía sobre Armand Obiols. Pero en mi investigación he descubierto que se pasó más de tres meses convaleciente en la cama y fue precisamente entonces que comenzó a escribir La plaça del Diamant, un detalle que no se sabía hasta ahora.

Y aquí aparece un tercer personaje muy especial.

Es el doctor Naville, que la trató del accidente. Mantuvieron una relación que resulta más determinante de lo que pensábamos hasta ahora. De hecho, ella le dedicó un relato, Paràlisi. Y en una de sus novelas inacabadas, Eine kleine Nachtmusik de Mozart –de la que se consideraba que solo había dejado tres capítulos, pero que yo he identificado siete más–, uno de los personajes está inpirado en este doctor Naville. Creo que dejó en ella una huella muy fuerte.

¿Cuál es la trama de la novela?

Por un lado, recreo este proceso creativo de La plaça del Diamant. Pero en paralelo, doy vida a dos investigadores en la época actual, Àtic Dalmau y su expareja, Aurora Darder, que buscan una novela perdida de la escritora e intentan aclarar la relación entre la escritura de su novela más popular y el accidente de tranvía.

Y aquí introduce un guiño a sus raíces familiares en Lleida.

Sí, sí. Siempre reivindico mis orígenes leridanos. Parte de mi familia paterna vivía en Golmés en la segunda mitad del XIX y, cuando el paludismo provocó una gran mortaldad en la zona, dos hermanas que sobrevivieron se fueron a vivir a Juneda. En la novela, Aurora es de Juneda e incluso va a disfrutar en agosto de la Festa Major. Pienso mucho en este pueblo. Tenía un bisabuelo que durante la República organizaba el Carnaval. Le encantaba dar alegría a los demás.

Por cierto, ¿a qué se refiere con la ‘noche azul’ del título?

Así recuerdo otra de las novelas perdidas de la autora, Les nits blaves, fruto del cuento Els carrers blaus, que escribió en 1937, en plena Guerra Civil. Durante aquellos años, en la ciudad pintaban las bombillas de las farolas de azul para atenuar la iluminación por los bombardeos aéreos. En las calles, con ese azul la gente se sentía como debajo del agua. Podía ser muy estético pero también creaba mucho miedo.