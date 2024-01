Puntazo en el último suspiro

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista rescató un punto de oro (5-5) en el último suspiro ante el segundo clasificado de la OK Liga, un Noia que fue por delante hasta en tres ocasiones, pero que no pudo noquear a un cuadro listado que nunca se rindió. Pese al gran empate, los leridanos no evitaron caer en zona de ‘play out’ tras las victorias de Girona y Caldes.

El partido comenzó trepidante, con los dos equipos buscando portería, si bien fue el Llista el que gozó de la primera clara en un disparo de Paiva que salió rozando el palo. La insistencia local tuvo premio pocos segundos después en una jugada personal de Aragonès que acabó sorprendiendo por alto a Blai Roca. Pero poco le duró la alegría al equipo de Edu Amat, que encajó el empate solo diez segundos más tarde al aprovechar Esteller una bola muerta dentro del área leridana. Los listados no tuvieron ni tiempo para reaccionar, ya que prácticamente en la siguiente jugada Salvadó hizo subir el 1-2.Por enésima vez en lo que va de temporada al Finques Prats le tocaba remar a contracorriente, pero no desfalleció y siguió con su juego ofensivo que le caracteriza. Aragonès, Paiva y Nico Ojeda pusieron a prueba a Blai Roca, que resolvió bien, aunque una acción suya sobre Folguera le costó la exclusión y un penalti a favor de los leridanos que Aragonès no desaprovechó y volvió a situar las tablas. Pero el Noia no tardó demasiado en recuperar la ventaja. Fue en un disparo de Costa que Gabarró desvió para sorprender de nuevo a Zapater.La situación pudo haber sido mucho peor, ya que Costa no acertó en un uno contra uno ante el meta local y el mismo jugador erró un penalti en el minuto 20. El Llista se salvó de encajar el cuarto tanto y pudo haber llegado al descanso con el partido igualado, pero Nico Ojeda erró una falta directa por la exclusión del propio Costa y tampoco sacó provecho de los dos minutos que jugó con un hombre más.En la segunda mitad, los listados salieron muy directos e hicieron méritos para incluso darle la vuelta al partido, pero les siguió faltando acierto. Folguera erró otra falta directa en el 33 y Aragonès se topó con Blai Roca poco antes de que el Noia cometiera la décima falta. La consiguiente directa la aprovechó esta vez sí Paiva para situar el enésimo empate y en la jugada siguiente, el luso roba una bola y asiste a Moncusí, que solo ante el portero no acierta a marcar. Y del que podía ser el 4-3 se pasó al 3-4 gracias a la directa que transformó Gabarró por la décima falta listada. A cuatro minutos para el final Bargalló casi puso la puntilla con el 3-5, pero el Llista no se rindió. Folguera avisó y Aragonés, en el 48, dio esperanzas situando el 4-5 de tiro cruzado. Edu Amat sacó a Zapater para jugar con cinco jugadores de pista y la decisión le salió a pedir de boca, ya que Nico Ojeda marcó el 5-5 definitivo a cuatro segundos del final que daba un punto de oro.

Los listados, que perdían 3-5, marcaron dos goles en los dos últimos minutos para rescatar un punto

Edu Amat alabó el juego y la actitud de sus jugadores ante un rival de gran nivel. “Sabíamos del equipo que era el Noia y la intensidad que pone en los partidos. Teníamos muy claro que no nos valía con igualarlos en intensidad sino que les teníamos que ganar, y creo que el equipo lo ha entendido durante los 50 minutos”, señaló el técnico, que lamentó que “a nivel defensivo nos siguen penalizando mucho los errores que cometemos y esto es algo que tenemos que trabajar, pero estoy contento con la actitud del equipo, que nunca se rinde. Con el 3-5, faltando unos 3 minutos, poca gente confiaba en el empate pero los jugadores sí, y hoy quizás hemos tenido esa fortuna al final que otros partidos no hemos tenido, pero pienso que el empate es justo porque hemos tenido ocasiones para marcar”.

Amat reconoció que “es un punto importante que lo tendremos que hacer bueno el próximo fin de semana en Igualada, pero no dejamos de ser conscientes de que es una Liga muy competida y que los equipos de abajo han ganado y nos han pasado. Es decir, que pese al punto bajamos dos plazas, por eso la lectura es que tenemos que seguir trabajando porque será una batalla hasta el final”, afirmó.También valoró haber roto una racha de cuatro derrotas, dos en Champions y dos en Liga. “Era importante no ir a Oporto con cinco derrotas, pero lo importante es que el gol ha entrado, aunque tendremos que afinar porque no podemos tener seis ocasiones y marcar un gol”.