El AEM no se cansa de ganar

Sin mucho brillo y con menos solidez de la habitual, el AEM logró ayer su tercera victoria seguida, con idéntico resultado que las dos anteriores, un 2-0 con el que el partido se fue al descanso y que el rival de ayer, un Madrid B con urgencias, no pudo contrarrestar pese a intentarlo tras el descanso.

Fue entonces cuando apareció Laura Martí con un par de intervenciones muy meritorias, que resguardaron la ventaja otorgada por los goles de Anita y Evelyn, y le permitieron aumentar su cada vez más impresionante racha de porterías a cero, que alcanza ya las siete consecutivas, y permite que el AEM siga escalando en la tabla. Ahora sube a la cuarta plaza, superando al Alhama, y ya tiene siete puntos de margen dentro de los puestos de play off.El conjunto leridano recibía al penúltimo y repitió el once que venció al Europa, ya que Rubén López solo tenía como alternativas a Minori y a los tres fichajes invernales: Peñalver, Vera Rico y María Cortés, que tuvieron minutos en la segunda mitad en lo que supuso el debut de las dos últimas.El conjunto leridano no permitía los ataques madrileños, presionando alto, y generando llegadas con su habitual presión alta. La primera que supo traducirla en peligro fue Evelyn, con un remate que obligó a intervenir a la meta visitante Belén.La portera del conjunto madrileño no intervino más hasta el descanso, aunque eso no significó que no hubieran más ocasiones del AEM. En el minuto 13, Alba Quintana definió tras una jugada individual, pero la central visitante Natalia intercedió para forzar el córner. El servicio derivó en otra ocasión clara, ya que Aithiara remató el rechace desde la frontal del área rozando el palo.Cuando más dominaba el AEM, el Madrid B rozó el 1-0, con un centro cruzado que definió Naara al larguero (27’). La ocasión animó al equipo visitante, que empezó a ganar metros en el campo y a dominar la posesión durante un breve periodo que el AEM liquidó con el 1-0.Cuando mejor estaba su rival, Anita recuperó un balón en la frontal del área perfilada a la izquierda y, sin pensarlo, se sacó un disparo potente que cayó directo a la escuadra (1-0), en lo que supuso el estreno goleador de la capitana y una dosis de confianza para su equipo.Las tornas cambiaron otra vez, y el conjunto leridano volvió a plantarse en campo rival, recuperaba rápido el balón y supo golpear de nuevo a su rival justo antes del descanso. Cuando se cumplía el 45, Aithiara culminó una gran carrera por la izquierda con un centro al primer palo que la meta Belén interceptó pero no blocó, dejándole el balón muerto a Evelyn, que solo tuvo que empujar el balón para anotar el 2-0, su tercer gol en los últimos tres partidos.Con el resultado de cara, el AEM salió en la segunda mitad con menos tensión y estuvo cerca de pagarlo. El Madrid B avisó en el 51, en una falta lateral que cayó en Dina en la frontal del área pequeña con opción clara de remate, que no llegó por una gran intercepción de Loba.Aunque Evelyn tuvo el 3-0 en un mano a mano que estampó en Belén (62’), solo tres minutos después Laura Martí tuvo que volver a salvar a su equipo con una intervención providencial bajo palos en otra jugada de estrategia que acabó en los pies de Rivas en el área pequeña. No fue su última intervención, porque en el 75 Rodao cazó una volea que le obligó a sacar una gran mano arriba para encadenar su séptima portería a cero.La ocasión mató todas las esperanzas visitantes, que aún vieron como Anita estuvo a milímetros de anotar su doblete. La riojana remató un córner al travesaño y cazó otra vez el rebote para enviarlo de nuevo al larguero en la última ocasión clara del duelo que mantiene al AEM en línea ascendente.

El técnico del AEM, Rubén López, sacó ayer su lado más exigente tras un partido en el que “no me ha gustado mucho el equipo”, pese al triunfo por 2-0 y una nueva portería a cero. “Creo que nos ha faltado contundencia atrás. Es verdad que me voy contento con la gente de arriba, porque en la primera parte han estado bien y hemos tenido un tramo muy bueno en el que hemos podido sentenciar. Pero en la segunda no hemos ofrecido nada y creo que nos hemos dejado llevar”, añadió.

Sin embargo, valoró que “no hay que acostumbrarnos a esta situación, porque es muy difícil ganar” y destacó el trabajo de las atacantes en la faceta defensiva: “Trabajan muchísimo, se vacían y tiene mucho mérito lo que hacen, porque además de esto están siendo efectivas de cara a puerta”, elogió. Pese a tener ya nueve puntos de margen dentro del play off, el entrenador recordó que “quedan muchos puntos por jugar aún. Toca ir a Cáceres para jugar un partido muy difícil”.Por su parte, la capitana y ayer goleadora Anita también hizo autocrítica sobre la segunda parte: “Creo que tenemos que mejorar un poco lo que hemos hecho y controlar mejor el partido”, declaró la riojana, que, no obstante, subrayó “el mérito que tiene hacer lo que estamos haciendo, pero no queremos relajarnos”. Además, Silvia Peñalver, una de las caras nuevas del equipo, señaló que “una de las claves del equipo es que hay un gran grupo humano, con muy buenas compañeras, que nos han hecho sentir partícipes de esto desde el primer día”.