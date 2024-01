Un líder imparable

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Alpicat encadenó ayer su décima victoria al imponerse por 7-1 al Palafrugell, con lo que sigue invicto en la Liga y aumenta su ventaja al frente de la clasificación del Grupo Sur de la OK Liga Plata. El equipo del Segrià, después de once jornadas, aventaja en 9 puntos al segundo clasificado, el Lloret, y en 10 al tercero y cuarto, el Taradell y el Palafrugell, respectivamente.

El Palafrugell, que llegó a Alpicat segundo en la tabla, no lo puso fácil al equipo leridano. Pero sucumbió ante la letal efectividad del equipo que entrena Jordi Expósito, que marcha lanzado hacia el ascenso directo a la OK Liga. El Alpicat solo tardó cinco minutos en marcar el 1-0.Un gran remate de Joan Ramon Serret. En la acción siguiente Miquel Serret falló un penalti.El Palafrugell empezó a merodear el área local, pero no encontraba la forma de superar a la defensa leridana ni al portero Franco Scarso. En cambio, el Alpicat sacó un enorme provecho de su contragolpe letal, con el que destrozó al Palafrugell. Así llegó el 2-0 de Iago Vázquez en el minuto 15 y el 3-0 de David Ballestero en el 18. Un penalti en el minuto 20 transformado por Mats Zilken le permitió llegar al descanso 4-0. En la segunda parte el Alpicat marcó tres goles más, el Palafrugell anotó el suyo y el partido concluyó 7-1.Jordi Expósito, entrenador local, dijo que “hemos sido muy contundentes a la contra y les hemos hecho daño en el momento en que más no apretaban”. Sobre la diferencia en la tabla dijo que “hemos abierto una brecha de 9 puntos, pero aún quedan 33. Lo que tengo claro es que no nos relajaremos”.