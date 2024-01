Xavi ve 'presiones' a los árbitros

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona buscará hoy en San Mamés la clasificación para las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic (21.30). Esta ronda de cuartos, la última a partido único, enfrenta en la Catedral bilbaína a los dos equipos que más veces han ganado este torneo, 31 el equipo azulgrana por 23 el Athletic. Xavi Hernández comentó ayer en la previa que “nos jugamos un título a cara o cruz ante un rival que no queríamos, son muy fuertes en su estadio. Habrá que ponerle alma y fe, ellos son intensos, tienen un gran entrenador como Ernesto Valverde y es uno de los equipos más en forma de la categoría”, advirtió.

También se refirió de nuevo a la escandalosa actuación del VAR en el Madrid-Almería. “no quiero avivar la polémica, quiero centrarme en el fútbol. Es momento de, en el Barça, hablar del fútbol, la noticia está en Madrid, no aquí. Pero no me gustan las presiones que tienen los árbitros. Ya lo dije y no añadiré nada más, no me preguntéis porque la polémica no está en mí, está en el partido Real Madrid-Almería”, argumentó.Sobre si los árbitros están cohibidos a la hora de pitar por las presiones a las que se refiere, comentó. “Es pregunta para los árbitros si se sienten presionados por esta situación. Y a la RFEF. No es pregunta para mí, por educación os respondo y luego me dais hostias como panes”, añadió.Volviendo el partido, recordó que “estamos a tres partidos de jugar una final de Copa y es el sentimiento de ser positivista que tenemos. El click sería ganar mañana –por hoy–, ganar la semifinal y ganar el título. Y hacer buen juego”.

La RFEF denuncia la filtración de los audios del VAR

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil después de las publicaciones de unos audios del sistema VAR, de ámbito “totalmente profesional y privado”, correspondientes al partido de la última jornada de Liga Real Madrid-Almería (3-2). El organismo, que mantiene abierta a su vez una investigación interna tras el mencionado suceso, considera que “es extremadamente grave que se haya extraído este material audiovisual y espera que se encuentre una respuesta cuanto antes para depurar responsabilidades”. Las decisiones del VAR sobre diferentes jugadas de ese partido han provocado un enorme escándalo, ya que regalaron al Madrid la remontada sobre el colista. También anuló un gol al Almería e ignoró una agresión de Vinicius. Eso ocurrió pocos días después de que se anunciara a bombo y platillo que se harían públicas las conversariones y, en el caso de este partido, se descubrió que el VAR había ocultado imágenes que demostraban la equivocación de sus decisiones.El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF abrió el lunes una investigación interna después de que se hicieran públicos los audios de una jugada del citado partido, sin revisión en el monitor y sin estar entre las seleccionadas para ser publicadas.

Joan Laporta ve la Liga “adulterada”

Joan Laporta afirmó que arbitrajes como el del partido Real Madrid-Almería “adulteran” la Liga y que la RFEF debería “tomar cartas en el asunto”. En una entrevista a ‘Mundo Deportivo’, Laporta señaló que ya se ha quejado formalmente al presidente de la RFEF, Pedro Rocha. “Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido”, explicó.

El Girona busca hacer historia en Mallorca

El Girona visita hoy al Mallorca (19.30) en un partido en el que está en juego una plaza en las semifinales de la Copa, ronda para la que nunca se ha clasificado el equipo gerundense. Por ello, Míchel, comentó ayer que el objetivo del equipo es “hacer historia en la Copa”.

La Real gana en Vigo y se planta en ‘semis’

La Real Sociedad se convirtió ayer en el primer equipo clasificado para semifinales de la Copa, al ganar en Vigo 1-2 al Celta. Oyarzabal firmó el 0-1 en el minuto 2, Becker hizo el 0-2 en el 66 y De La Torre dio esperanzas al Celta en el añadido (1-2, 92’).