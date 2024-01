A Oporto sin presión

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista afronta hoy un partido de máxima exigencia en la pista del vigente campeón de Europa, el Oporto, un partido en el que intentará ponerle las cosas igual de difíciles que en los dos partidos anteriores, ya que el de esta noche (21.00, hora de Lleida) será el tercero entre ambos equipos en menos de tres meses. En el primer duelo, correspondiente a la fase de clasificación disputada en Lleida, los de Edu Amat fueron capaces de empatar (1-1), y estuvieron a punto de repetir resultado hace 15 días en el Onze de Setembre en la fase de grupos, aunque los lusos ganaron por un ajustado 1-2.

Amat reiteró una vez más que la Champions “es una competición que la queremos disfrutar”, pero no descarta nada. “Plantearemos el partido con la mentalidad de ganarlo, aunque sabemos dónde vamos, contra quién nos enfrentamos y el partido que nos espera. Nos tocará sufrir, pero si queremos sacar algo positivo tendremos que hacer las cosas muy bien y cometer los míninos errores posibles. Estoy convencido de que si damos la cara y llevamos el partido a los términos que más nos benefician, tendremos la oportunidad de dar un susto y ojalá nos pudiéramos traer la victoria para Lleida”, señaló.El conjunto leridano, que viaja hoy mismo en avión hasta tierras portuguesas, todavía no sabe lo que es ganar en esta fase de grupos de la Champions League, en la que acumula un empate (en el debut ante el Tomar) y dos derrotas (Trissino y Oporto), de ahí que otra derrota hoy le podría dejar matemáticamente sin opciones de alcanzar los cuartos de final. A este respecto, el técnico gerundense fue claro: “los cuartos son palabras mayores, pero el equipo saldrá a competir hasta el último segundo del último partido y lo dará todo para ganar y dejar el nombre de Lleida lo más arriba posible. Si eso nos da para llegar a cuartos sería muy grande, pero si pensamos en la clasificación nos equivocaremos, porque esta presión no nos la tenemos que poner”.Los dos equipos se conocen muy bien y la igualdad ha presidido los dos anteriores duelos, si bien el Oporto es el claro favorito. “Es el tercer partido contra el Oporto en dos meses y medio, primero fuera de casa. Veremos cómo nos adaptamos a la situación. Me espero un partido diferente a los dos anteriores porque el Oporto ante su gente será mucho más agresivo y ambicioso, nos vendrá a buscar arriba, proponiéndonos un partido mucho más intenso. Nosotros lo que tendremos que intentar es que se parezca lo máximo posible a los dos encuentros que hemos jugado en casa porque el resultado ha sido ajustado y los hemos podido competir siempre, limitando mucho sus contras, que en su pista es una de sus armas más importantes, además de ser un poco más ofensivos de lo que lo fuimos en el segundo partido para intentar ver si les podemos hacer un poco más de daño y estar más cerca del marcador”, señaló Amat, que confía en que su equipo sepa aislarse del ambiente que habrá en el Dragao Arena. “Es una pista especial y espero que este escenario no sea un aspecto clave, que el equipo esté tranquilo y centrado, y sepamos aislarnos del ambiente”, indicó.