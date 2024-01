El Barça dice adiós a la Copa

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça dijo adiós anoche a la Copa del Rey en la prórroga tras encajar un gol de Iñaki Williams en el minuto 105 y otro en el 120 de su hermano Nico que deshacían el 2-2 con el que se había llegado al final del tiempo reglamentario. Otro título que se escapa a los azulgranas tras sucumbir con estrépito el pasado 14 de enero en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid por 4-1.

El equipo de Xavi, que tuvo un comienzo nefasto como ya acostumbra esta temporada, encajó el 1-0 a los 40 segundos de juego. Y aunque luego reaccionó y empezó a dominar el balón, de nuevo tuvo que ir a remolque en el marcador como ya le ha ocurrido esta temporada en numerosas ocasiones. Con todo, los azulgranas fueron capaces de remontar antes de finalizar la primera mitad. Primero fue el polaco Robert Lewandowski quien acertó a batir al guardameta bilbaíno (1-1, min. 26) y tan solo seis minutos después el joven Lamine Yamal, con un zurdazo seco, ponía el 1-2 en el marcador. En la reanudación, de nuevo el comienzo de los azulgranas fue nefasto y cuando se cumplían tan solo cuatro minutos de la segunda mitad, Oihan Sancet colocaba el 2-2 con el que se llegaría al término del tiempo reglamentario y daría paso a la prórroga.Durante la prolongación al Barça se le vio fundido físicamente. Entraron Sergi Roberto por Pedri y Marc Guiu por Lamine Yamal para dar algo más de frescura al equipo, pero todo fue en vano.Al final, San Mamés, que es el estadio que Xavi Hernández quería evitar, sentenció al Barça. El último triunfo azulgrana en Copa contra el Athletic fue en 2016, con Ernesto Valverde también en el banquillo bilbaíno. Desde entonces, San Mamés y la Copa, juntos, traen malos recuerdos al Barça. La siguiente visita fue un 2-1, derrota que no supuso nada ya que el Camp Nou vio la remontada (3-1). Pero, con la llegada de los cruces a partido único hasta semifinales, el Athletic ganó en cuartos de final de 2020 y en octavos de final de 2022.En la campaña 2019-2020, el Athletic pasó ronda con gol de Iñaki Williams (1-0) y, en la temporada 2021-2022, en el último precedente, el resultado fue de 3-2 para el Athletic con gol de Muniain en la prórroga, la misma que forzó el entonces ‘león’ y ahora blaugrana Iñigo Martínez.

Al conjunto barcelonista se le vio fundido físicamente, sobre todo Pedri, y faltos de intensidad en la recta final

El Mallorca del mexicano Javier Aguirre acabó con el sueño del Girona en la Copa del Rey y se plantó en las semifinales por quinta vez en su centenaria historia, a lo grande, sufriendo en un agónico final, frente al equipo de moda en Europa y líder de LaLiga (3-2).Con Rafa Nadal aportando todo su carácter ganador desde la grada, Son Moix jugó un papel clave en el desarrollo de la eliminatoria.

Los bermellones no jugaban en casa un partido del torneo copero desde hace dos años y el apoyo incansable de su público fue determinante en muchas fases del choque. Ya el sorprendente 3-0 de la primera parte con un doblete de Abdón Prats y un tanto de Cyle Larin fue todo un mazazo para el equipo de Míchel, muy poco acostumbrado esta temporada a sufrir revolcones de esa magnitud.De hecho, el Girona se presentó en Palma con una hoja de servicios inmaculada. No perdía desde el 30 de septiembre ante el Real Madrid en Montilivi tras diecisiete partidos de Liga y Copa. Pero el líder de la Liga se vio superado desde el inicio del choque. El Mallorca presionó más, fue más incisivo, mordió en todas las zonas del campo y la defensa del equipo catalán, con el canterano húngaro Antal en el sitio de Eric García, hizo aguas. Míchel decidió reforzar su ataque en la segunda mitad y situó al goleador ucraniano Artem Dovyk junto al uruguayo Cristhian Stuani, pero no le alcanzó para remontar.

El Comité Técnico Arbitral admite dos errores en el Madrid-Almería

El CTA ha admitido los errores que se produjeron en el polémico Real Madrid-Almería, según desveló la SER. Desde el organismo presidido por parte de Medina Cantalejo admiten que Hernández Hernández se equivocó en dos de las tres acciones polémicas. Esas acciones son el penalti a favor del Real Madrid por mano de Kaiky, jugador del Almería, y el gol de Vinicius. Señalan que el acierto del árbitro se centra en el gol anulado al Almería por el manotazo de Lopy a Bellingham. La primera de las acciones llega en un balón lateral y antes de que se produzca la mano del defensor brasileño del Almería se producen dos posibles faltas. Una de Joselu y otra de Rüdiger. Desde el CTA, la valoración que hacen es que Hernández Hernández se equivoca porque no valora todo lo que ocurre en la jugada. Ignora las posibles faltas de los dos jugadores del Real Madrid.La segunda de las acciones en las que se equivocó el árbitro VAR es en el tanto de Vinicius. Desde el CTA se afirma que el error de Hernández Hernández aquí es llamar al árbitro principal Hernández Maeso para que vea la jugada repetida en la que no se aprecia en absoluto con claridad si mete el tanto del 2-2 con el hombro o con la mano.