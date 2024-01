Lleida renuncia a acoger la Copa de la Reina de este año

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Lleida no será la sede esta temporada de la Copa de la Reina de hockey sobre patines como había solicitado el Vila-sana a la Paeria, según confirmó ayer el propio alcalce Félix Larrosa. “Estamos dispuestos a facilitar al Vila-sana las instalaciones municipales, pero no tenemos en el presupuesto la inversión que la federación nos pide para el proyecto de la Copa de la Reina de hockey patines femenino”, dijo el Paer en Cap, que añadió: “El Vila-sana es un equipo del territorio, creo que instituciones como la Diputación o entidades de alcance territorial deberían participar activamente en que sea posible. Ponemos la ciudad a disposición para que se pueda celebrar la competición y ayudaremos al Vila-sana a acoger a los equipos y asumir parte de la logística de la organización, pero no tenemos el dinero que se pide para asumir los gastos”. Asimismo, Larrosa dijo que para la puesta en marcha del plan estratégico del deporte “queremos poder trabajar con cierta previsión para planificar inversiones cuando los clubes de la ciudad tengan la posibilidad de competir en ligas superiores o quieran organizar actos. Animo al Vila-sana para que pueda celebrar la competición en Lleida”, concluyó.

Por su parte, Ramon Porta, presidente del Vila-sana, encajó con resignación la decisión de la Paeria, que no quiso entrar a valorar. “Habíamos conseguido implicar a cuatro administraciones, Diputación, Generalitat y a la subdelegación del Gobierno, que estaban de acuerdo en poner cada una 12.000 euros, y solo faltaba el anfitrión, Lleida, que era el que, al fin y al cabo, se beneficiaba económicamente de traer la Copa de la Reina. No les ha interesado, es legítimo, es su casa, no hay que darle más vueltas. Otro año será”, señaló Porta. Todo apunta a que la competición se podría celebrar en Vilafranca del Penedès.