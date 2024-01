Pol Makuri, del CENA de Tuixent, acaba tercero en la Oman Desert Marathon

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El igualadino Pol Makuri, perteneciente al club de esquí de fondo CENA de Tuixent la Vansa que en 2022 se convirtió en el primer deportista español con parálisis cerebral en competir en unos Juegos Paralímpicos, los de Pekín, ha vuelto a hacer historia, esta vez en atletismo. Makuri, haciendo pareja con Albert Jorquera, de Vilanova i la Geltrú, se ha convertido en la primera persona con diversidad funcional que acaba el exigente Oman Desert Marathon, una prueba de 165 kilómetros por el desierto omaní. Además lo ha hecho subiendo al tercer cajón del podio, después de completar el recorrido en 35 horas y 10 minutos de carrera.

“Lo que más me ha costado han sido las dunas, pero también ha sido la parte más mágica. Me ha costado porque es un terreno en el que el pie derecho sufre muchísimo. Hemos puesto el cuerpo muy al límite, pero esto me ha hecho más fuerte como persona a nivel psicológico”, señaló Pol Makuri, que sufre de nacimiento una parálisis parcial que le afecta a la mano y la pierna derecha, que le obliga a caminar con el pie torcido.