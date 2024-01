Europa, en jaque

Flor Felamini no pudo batir a Anna Ferrer en la falta directa que hubiera supuesto el 2-1. - SANTI IGLESIAS

El Club Patí Vila-sana se complicó y mucho su presencia en los cuartos de final de la Champions League después de perder ayer en casa el segundo partido de la fase de grupos ante el Fraga (1-2), duelo en el que comenzó mandando pero que acabó perdiendo fruto de su desacierto en las faltas directas –erró hasta tres– y al acierto de las fragatinas en ese aspecto. La derrota, segunda después de caer en Lisboa ante el Benfica, obliga a las de Lluís Rodero a ganar los dos partidos que les quedan, ante las lusas en casa y en la pista del Fraga.

El cuadro de la Franja ya avisó de su potencial desde el inicio. María Sanjurjo disparó alto cuando se había quedado sola ante Anna Salvat, que resultó clave en el arranque con sus paradas. La joven meta internacional –en la otra portería estaba su compañera en la selección española, la ex del Vila-sana Anna Ferrer– estuvo providencial para detener un disparo de Arxé en el minuto 8, otro de Sanjurjo en el 9 y, sobre todo, una falta directa ejecutada por la coruñesa en el 10 por la exclusión de Luchi Agudo. Tras el error, la propia Sanjurjo se redimió anotando un gol a pase de Soto, pero los colegiados anularon el tanto al entender que había levantado demasiado el stick al rematar.Las de Lluís Rodero, todavía en inferioridad numérica, estuvieron cerca de marcar en una acción de Victòria Porta que Ferrer salvó ‘in extremis’ con su estirada. Recuperada la jugadora excluida, el Vila-sana logró adelantarse en una contra de Maria Porta, que había entrado a pista hacía poco. El gol pareció dar más tranquilidad a las leridanas, pero un garrafal error de Gimena Gómez en defensa permitió a Sanjurjo robar una bola y forzar la directa al ser derribada por la propia argentina. El ‘regalo’ no lo desaprovechó Vinyet Flix, otra ex del Vila-sana, y restableció la igualada antes del descanso.La única nota positiva es que el equipo que dirige el leridano Jordi Capdevila ya acumulaba ocho faltas, por solo dos de las del Pla. Esta situación permitió a las de Lluís Rodero gozar a los cinco minutos de la reanudación de otra directa al cometer su rival la décima falta, pero de nuevo la desperdiciaron, esta vez Luchi Agudo. Pese al error, las locales volvieron a tomar el control del partido, aunque sin llevar excesivo peligro ante la meta de Anna Ferrer, que resolvió bien en dos acciones de Flor Felamini, la más incisiva ayer de las leridanas. A seis minutos del final llegó una jugada que pudo haber cambiado el signo del partido. Adriana Soto envía una bola al palo y en la lucha por hacerse con el rechace engancha con el stick a Felamini, una acción que le costó la exclusión y la falta directa para el Vila-sana, la tercera de la tarde. Del posible 1-2 se podía pasar al 2-1. Esta vez la encargada de ejecutarla fue la propia jugadora argentina, pero tampoco acertó a batir a Ferrer.Las de Lluís Rodero. un tanto nerviosas e imprecisas, tampoco sacaron provecho de los dos minutos que jugaron con una jugadora más. A un minuto del final del partido, Soto volvió a resultar decisiva forzando un penalti de Dai Silva muy rigusoso que enfadó mucho al técnico y a la afición local. Aina Arxé fue la encargada de ejecutar la pena máxima y Anna Salvat detuvo el lanzamiento, pero el rechace le cayó franco a la jugadora del Fraga, que tuvo tiempo de controlar, pensar y disparar para batir a la meta leridana por toda la escuadra.Fue un jarro de agua fría faltando únicamente 58 segundos para el término del partido. El Vila-sana buscó a la desesperada el gol que al menos le permitiera sumar el primer punto en esta fase de grupos, pero apenas pudo crear peligró salvo una acción de Luchi Agudo casi en el último suspiro, certificándose así una derrota muy dolorosa que le obliga a ganar los dos partidos que le quedan para tener opciones de estar en cuartos de la Champions en su segunda participación de la historia.

Rodero: “Estamos tocados, nos deja en una situación muy complicada”

Lluís Rodero reconoció al término del partido que “estamos tocados. Esta derrota nos deja en una situación muy complicada, pero aún tenemos opciones. Tenemos que ir a Fraga a ganar y si lo conseguimos dependeremos de nosotros. Si queremos estar en cuartos tenemos que ganar los dos partidos, sino será un golpe muy duro, pero tocará seguir y centrarnos en otros objetivos”, apuntó. Sobre el partido lamentó el poco acierto. “El equipo ha hecho una mala primera parte, donde no hemos sido nosotras, y en la segunda hemos cambiado la dinámica, hemos crecido y hemos buscado más el ataque, teniendo más ocasiones. Al final cometemos un error en el penalti que nos cuesta el partido. Si a eso añadimos las jugadas a bola parada que fallamos y las ocasiones que hemos desaprovechado delante de portería, ese el resultado”, señaló.Por su parte, el leridano Jordi Capdevila dijo que “venir a Vila-sana y sacar los tres puntos ante este equipazo es para nosotros muy positivo”, pero avisó que “todavía no hemos conseguido nada”.