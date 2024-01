La Liga se escabulle

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Liga se le escapa de las manos al Barcelona. Se le escabulle a cada jornada. El fútbol es un juego de errores, pero el Barcelona lleva esta máxima a límites superlativos. Y ayer su fragilidad defensiva volvió a condenarle de nuevo, esta vez ante el Villarreal (3-5), que lo noqueó en el tiempo añadido con los tantos de Morales y Sorloth. Un desbordado Xavi anunció tras el partido que se irá el 30 de junio (ver desglose).

Xavi, después de que el VAR corrigiera un penalti a favor, miró a una cámara y dijo “es una vergüenza”

En un duelo absolutamente imprevisible, el conjunto castellonense se adelantó 0-2, el Barça le dio la vuelta en once minutos y, cuando su rival volvió a nivelar el marcador, el VAR le hizo rectificar a Munuera Montero un penalti señalado en el 90 contra el Villarreal por mano de Comesaña, antes de que llegara la puntilla del equipo de Marcelino en el añadido.Salió el Barça sabiendo que no tenía margen de error tras el triunfo de el Real Madrid en Las Palmas y se adueño del balón desde el pitido inicial. Pero de nuevo sus buenas intenciones no se tradujeron en verdadero peligro para la meta de Jörgensen.El portero visitante apareció en el primer cuarto de hora para atajar un disparo desde la frontal de Lamine Yamal y desviar a córner otro de Joao Félix. Ese fue el bagaje ofensivo azulgrana en 45 minutos, en una primera parte plana, en la que el Villarreal tampoco incomodó al Barça, pero sacó más rédito a sus escasas llegadas. Todas ellas tuvieron a Gerard Moreno y Sorltoh como protagonistas. Al primero, el VAR le anuló un gol en el minuto 22 por un fuera de juego posicional del segundo. Y también fue Gerard el que remató flojo a las manos de Iñaki Peña en el 35 e hizo el 0-1 seis minutos después.Visto el panorama, Xavi decidió hacer tres cambios al descanso: Cubarsí por Christensen, Joao Cancelo por el joven Héctor Fort y Pedri por Romeu. Pero Cancelo despejó mal un balón largo del Villarreal y Akhomach le ganó la espalda para hacer el 0-2, a portería vacía, tras driblar a Iñaki Peña (54’).A la hora de juego, recortó distancias el Barcelona gracias a Gündogan, que remató a gol un mal control de Lewandowski (1-2). Y ocho minutos después, Pedri empató (2-2) al rematar dentro del área una gran jugada de Lamine Yamal. En la jugada siguiente, entre Bailly y Mandi se hicieron un autogol al intentar impedir que Araujo cabeceara un saque de falta de Gündogan (2-3).Parecía que el Barça haría el cuarto y sentenciaría, pero una nueva pérdida, esta vez de Gündogan, permitió al Villarreal armar una contra entre Morales y Sorloth que Guedes convirtió en el 3-3 en el 83.Cuando los azulgranas estaban de nuevo volcados ante la portería visitante, Munuera Montero señaló penalti por unas manos de Comesaña dentro del área, pero el VAR anuló su decisión, mientras Xavi gritaba indignado a las cámaras de televisión “es una vergüenza”.En una demostración de rebeldía lo siguió intentando el Barça, con Montjuïc entregado a la épica. Pero Sorloth y Morales sentenciaron a la contra en otros dos errores defensivos del Barça, que ahora ve alejarse otro título, el de Liga.

El Madrid se sirvió de una nueva remontada en el tramo final del partido para llevarse la victoria de Las Palmas (1-2) y mantener viva la lucha con el Girona por la primera posición en la Liga. Los gerundenses visitan hoy al Celta (14.00) obligados a ganar tras el triunfo de los blancos.

Vinícius (65’) y Aurélien Tchouameni (84’) marcaron en la recta final para remontar el tanto inicial de Javi Muñoz (53’). Necesitó el conjunto blanco recibir un golpe en forma de gol para reaccionar en la segunda parte, mejorado con los cambios de Ancelotti, con una presión alta que le permitió robar el balón en campo rival y dominar al conjunto canario. Tampoco le faltó la ayuda del VAR. Rodrygo le dio un manotazo al meta local y el árbitro le perdonó la expulsión y no vio penalti en un derribo al leridano Marc Cardona.En otros partidos de ayer, Real y Rayo empataron 0-0 y el Betis ganó 0-1 en Mallorca.

Xavi: “El 30 de junio no seguiré, lo tenía decidido y es el momento”

Xavi Hernández anunció tras el partido que dejará el banquillo a final de esta temporada, el 30 de junio. “Antes de las preguntas, querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. Lo tenía ya decidido pero creo que es el momento”. Xavi tardó más de una hora en salir ante los medios y anunció su despedida, pero a final de temporada. “El club necesita un cambio de dinámica, como culé, pensando en el bien de los jugadores”, dijo después de perder la Supercopa y la Copa los últimos 10 días. “Se liberarán, estarán más tranquilos. Daré todo en los meses que quedan, todavía podemos hacer una gran temporada y esto ayudará a que la dinámica cambie”, añadió.

“Esto no puede pasar en un equipo top”

Frenkie de Jong lamentó los errores defensivos cometidos. “No era un buen partido, pero si estás 2-0 perdiendo y en un momento vas 3-2 ganando, no puedes regalar estas cosas. Al final pierdes el partido. Tenemos que mejorar eso, porque no puede pasar en un equipo top. No puede ser que en una contra tengan tanto espacio”, valoró el neerlandés.deberá operarse

Balde se perderá lo que queda de temporada

Alejandro Balde pasará por quirófano para solucionar su lesión en el tendón del isquiotibial del muslo derecho, que se hizo en Bilbao, según informó ayer el club azulgrana, por lo que se perderá lo que resta de temporada. La operación de Balde la hará en Finlandia el doctor Lasse Lempainen, bajo la supervisión de los servicios médicos del Barcelona.

El Barcelona Femení visita hoy al Betis

El Barcelona Femení visita hoy al Betis (14:00) en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El equipo de Jonatan Giráldez, líder con pleno de victorias en Liga F tras catorce jornadas, llega a Sevilla después de ganar al Eintracht Fráncfort (2-0) el jueves y certificar el pase a cuartos en la Champions.