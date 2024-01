Cruel final a la racha del AEM

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El AEM puso ayer fin de la manera más cruel posible a su racha invicta y sin encajar de siete partidos y que llegó hasta el minuto 90 del octavo, pero acabó en el tiempo añadido de la visita ayer al Cáceres (1-0), cuando, tras un partido en el que cada córner acababa con jugadoras por el suelo y en el que el conjunto local protestó por dos acciones que pudieron ser penalti, la árbitra decidió señalarlo en una acción mucho más rigurosa que las anteriores. Fue una disputa por el balón entre Loba y Manoly, que acabó con las dos en el suelo tras un cuerpo a cuerpo y con la colegiada señalando la pena máxima.

Santibáñez lo transformó engañando a Laura Martí, que llevaba más de media Liga sin encajar gol. Desde el minuto 57 de la jornada 8 que la de Guissona mantenía el cerrojo en su portería y ayer también trabajó con dos magníficas paradas que mantuvieron el empate, hasta que llegó el penalti que sentenció a un AEM que ayer no mostró ningún signo de poder llevarse el triunfo, pero que tenía bien amarrado el empate.Ante el gran número de bajas en ataque, hasta cuatro tras la reciente de Aithiara, el conjunto leridano fue incapaz de inquietar la meta local y acabó yéndose de vacío en su visita a un rival que suma tres puntos vitales por la permanencia. En cambio, el conjunto leridano baja a la quinta plaza, pero tiene aún cinco puntos de margen respecto al Alavés, el primer equipo fuera del play off.En un duelo ante dos equipos que se sienten cómodos en las disputas, los balones largos y los duelos en el centro del campo fueron una constante. La defensa del AEM se adaptó a la perfección a dicho guion, al contrario que la línea atacante de las leridanas, en la que ayer entró Vera Rico, en su debut como titular con el equipo.Ni la línea de mediapuntas ni Evelyn, que ayer repetía como delantera, podían sacar partido de los envíos largos del conjunto leridano cuando recuperaba el balón. Así, el bagaje ofensivo del AEM antes del descanso se limitó a un tímido disparo de Noe Fernández y un cabezazo de Palacios que hizo intervenir a la meta Tati, pero que estaba anulado por fuera de juego.La ofensiva local también fue mínima y la monopolizó Castañeda, con dos remates lejanos en el tramo final de parte. El primero rebotó en Meri Martorell y salió a saque de banda, y el servicio propició un segundo intento de la colombiana, que salió cerca del poste.El Cacereño, necesitado de un triunfo para alejarse de la cola, puso una marcha más tras el descanso, pero solo encontró portería con claridad con remates lejanos. Laura Martí tuvo que tapar un tímido remate de Riley desde el borde del área pequeña (50’), pero tuvo que trabajar de verdad en un zapatazo de Acedo desde la frontal que iba dirigido a la escuadra, pero que se topó con la magnífica intervención de la meta (69’).La jugada llegó justo después de un córner local en el que reclamaron hasta en dos ocasiones penalti, pocos minutos después de pedir otro por una entrada de Loba sobre Manoly, aunque la acción estaba anulada porque el balón había salido previamente.Los remates de Palacios en córners y faltas eran la única forma que encontraba el AEM para atacar, mientras que el Cacereño, en el 87, rozó otra vez el 1-0, en un remate de Keefe que se envenenó tras rebotar en Hitomi, pero volvió a encontrarse con una gran mano arriba de Laura Martí para salvar el gol, que no pudo evitar tres minutos después en el penalti.A la desesperada por encontrar una chispa en ataque y antes del 1-0, Rubén López hizo debutar a la juvenil Abril Francés, que fue invitada de piedra del tanto local y la posterior reacción inocua del AEM, que no tuvo tiempo ni encontró forma de responder al 1-0.

El técnico del AEM, Rubén López, lamentó la derrota pese a haber “estado a nuestro nivel en defensa durante todo el partido”. El entrenador, admitió que “Laura Martí ha tenido que hacer dos grandes paradas, pero era un partido de empate a cero que se nos va por un detalle”. Sobre la acción del penalti, reconoció que “a mí no me lo parece, porque Loba saca el balón y después se enganchan. Lo que con la presión de la gente y otras jugadas anteriores, pues te lo puede pitar. Nos lo comemos porque así es el fútbol, pero es una pena después del gran trabajo defensivo”. Pese a la derrota, el entrenador reivindicó que “la tónica era similar a la de los últimos partidos. Este equipo seguirá siendo solvente en defensa, pero ganar fuera en la segunda vuelta será difícil”.

Sin embargo, sí que destacó que “nos ha faltado contundencia ofensiva, porque hemos perdido duelos arriba y no hemos podido mover la bola”. Además, también lo contextualizó en el gran número de bajas en la parcela ofensiva que sufre el equipo: “Puede que en minuto 70 fuera necesario algún cambio, sobre todo en las bandas, pero la situación era así”.Por su parte, Andrea Palacios también hico una acérrima defensa del equipo: “Hemos dado una buena imagen y esto será una pequeña caída que nos va a reforzar para el tramo final de temporada”. “Somos un equipo muy sólido y me puedo permitir decir que tenemos la mejor portera de la categoría, por lo que estoy convencida de que haremos cosas muy grandes”, concluyó, optimista, la de Paiporta.