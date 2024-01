El juzgado archiva el caso del trasplante de hígado de Eric Abidal

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El juzgado de instrucción número 28 de Barcelona ha archivado la causa por la supuesta compra de un hígado por parte del exfutbolista francés del Barça Eric Abidal el año 2012. En un auto al cual ha tenido acceso a la agencia ACN, el juzgado considera que no hay indicios de delito porque se ha acreditado documentalmente que el donante era un primo del jugador y que no cobró nada para dar parte de su órgano. El caso llegó a los juzgados después de interceptarse una conversación donde un extrabajador del Barça, ya fallecido, dijo al expresidente del club Sandro Rosell que habían comprado el hígado a Abidal. Tanto el jugador, defendido por Carles Monguilod, como el primo y el expresidente aseguraron en todo momento que el trasplante había sido legal.

En una llamada interceptada policialmente, el periodista y trabajador del Barça Juan José Castillo dijo a Rosell que a Abidal el club “le compró un hígado ilegal” y “vendieron” que era del primo. Y que “le habían salvado la vida”. Castillo dijo al juzgado que cuando lo dijo estaba muy enfadado con Abidal porque había criticado a la junta directiva del club y él exageró utilizando expresiones que no eran verdades literales, además de desconocer los trámites del trasplante. Sobre el hecho de que le habían salvado la vida, quería decir que cuando estuvo enfermo le alargaron el contrato.

Abidal y su primo afirmaron que eran parientes, ya que el padre del jugador y la madre del donante eran hermanos por parte de padre, pero la madre del jugador y el padre del donante también eran hermanos por parte de madre. Aunque les hicieron pruebas de ADN, no se pudo certificar 100% ni que eran primos ni que no lo eran, pero documentalmente sí que se comprobó. Dijeron que no tenían mucha relación, pero el primo había querido ayudar a su pariente. Una vez confirmado el parentesco, el juzgado quiso saber si el donante había cobrado, y no descubrió ingresos económicos ni patrimoniales que lo certificaran. Sí que los dos dijeron que su relación se había enfriado a raíz de la publicación en la prensa de la polémica.

Por otra parte, un informe médico forense realizado por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona certificó que el primo de Abidal había sido intervenido del hígado y que había extraído un trozo, cosa que corroboraría su versión. También consta toda la documentación legal del Hospital Clínic sobre la donación y la autorización judicial para la donación entre vivos. El juzgado también investigó si el Barça había hecho pagos extraordinarios a la agencia de representación de Abidal y esta había pagado al primo, como método de camuflar una posible compensación económica de la donación del órgano. Pero todos los pagos analizados están debidamente justificados y el primo no cobró nada de la agencia de su primo ni vio sustancialmente incrementado su patrimonio. Por todo eso, sin poder practicar más diligencias de investigación y sin encontrar ningún indicio de delito, el juzgado archiva provisionalmente la causa.