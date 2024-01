Téllez: 'El equipo compite por encima de sus posibilidades'

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

En sus más de 30 años de profesión en los banquillos, Fabián Téllez “nunca” había vivido una situación tan convulsa como la que está sufriendo en el Cadí la Seu, “ni a nivel de lesiones ni de entrada ni salidas de jugadoras”, apunta. Y es que por ahora ya han vestido la camiseta altourgelense dieciséis jugadoras, con cuatro cambios, de momento, ya que el club busca desde hace semanas una interior para suplir a Montse Brotons, que solo ha podido disputar el partido inaugural y que tiene difícil reaparecer.

De la plantilla que comenzó la Liga en octubre se han caído por ahora tres integrantes, Cameron Swartz y Sara Rún Hinriksdóttir, que aún no han encontrado equipo, y Carmen Grande, que fichó por el Jairis en busca de más protagonismo, aunque podrían ser cuatro si se confirma que Maggie Bair, que viajó a Estados Unidos hace una semana por temas personales, no regresa. En consecuencia, se han incorporado cuatro refuerzos, Leigha Brown, Amber Melgoza, Claudia Contell y Claudia Guri, a la espera de que pueda llegar otra pívot para apuntalar el juego interior. Y sin olvidar que dos de sus principales puntales, Júlia Soler y Brown, han estado lesionadas dos y un mes, respectivamente, al margen de Brotons.Pese a todos estos escollos, el equipo alcanzó los octavos de final de la Eurocup y se mantiene fuera del descenso. “Siempre he dicho que este equipo compite por encima de lo que, para mí, es la realidad. Las jugadoras han sido capaces de competir haciendo solo un entrenamiento. Jugamos y ganamos a Perfumerías Avenida con una sola sesión, y esto es muy complicado siendo un equipo tan joven. Por eso digo que está compitiendo por encima de sus posibilidades”, asegura Téllez, que lamenta no haber podido trabajar con calma con la plantilla. “Para nosotros casi cada día ha sido una pretemporada, porque si no era una lesión, era la marcha de una jugadora o la llegada de otra o de dos. Cada vez que hay una incorporación supone comenzar de cero, porque no sabe cómo defendemos, cómo atacamos. No he tenido tiempo de hacer crecer al equipo”, señaló el técnico barcelonés, que ahora ve al equipo “muy bien” para afrontar el tramo decisivo.