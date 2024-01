Ares Lahoz apunta al Dakar

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Ares Lahoz se ha marcado como gran objetivo correr el Dakar en un plazo de tres o cuatro años, con lo que se convertiría en la primera mujer de Lleida en correr el mítico raid. La joven piloto de Mollerussa, de 24 años, ya hizo historia en 2020 al ser la primera mujer en proclamarse campeona de España de autocross absoluto compitiendo contra hombres, y ahora aspira a cumplir su otro sueño.

Ares quiere ir cubriendo etapas y prepararse lo mejor posible para atacar su gran reto “antes de cumplir los 30”, asegura. Para ello, ha hecho una planificación que pasa por compaginar este año el Campeonato de Europa de autocross, que afrontará por tercera temporada, con la Clio Trophy, una copa monomarca dentro del Campeonato de España de rallies. “La idea es introducirme en este mundo de los raids durante dos años a nivel estatal, al tercero hacer algo más internacional, como el Campeonato de Europa o el Mundial, y al cuarto conseguir todo el presupuesto para ir al Dakar”, explica la leridana, que tiene claro que no quiere ir solo a participar. “Conseguir la financiación se puede lograr, pero no quiero ir al Dakar para decir que he ido, sino que quiero participar con garantías de hacer un top 10 y poder luchar por una buena posición en alguna etapa. El objetivo es que, si voy, no sea algo puntual, sino que tenga continuidad”, asegura.La joven del Pla d’Urgell trabaja actualmente en la empresa familiar llevando el departamento internacional de ventas (fabrican coches de autocross, algunos para ilustres como Carlos Sainz o Nasser Al-Attiyah, entre otros), lo que “me permite dedicarme más a mi carrera como piloto”, reconoce. Antes de que dé comienzo el Europeo de autocross y la Copa Clio, Ares está participando en la GSeries que se disputan sobre hielo en Pas de la Casa (Andorra). Pese a no rodar nunca sobre esta superficie, la leridana sorprendió con un noveno y un undécimo puestos entre los 26 participantes en las dos primeras carreras. “No me esperaba que fuera todo tan bien, sobre todo la primera. Me sorprendí a mí misma con los tiempos”, señala Ares Lahoz, que reconoce que “la conducción sobre hielo es muy parecida a la de tierra, tienes que derrapar mucho para que el coche pueda hacer bien las curvas. Esa experiencia que tengo del autocross me ha facilitado mucho la adaptación al hielo. Al final me guié también por los consejos que me dio la gente que había corrido, que fuera mucho por el interior y poco a poco”.

Ares está participando en las GSeries en Andorra, donde logró un noveno y undécimo puestos Todo apunta a que las acogerá todas, la Cross Car, Academy y las tres cilindradas de buggies

El circuito del Parc de la Serra de Mollerussa volverá a acoger, por cuarto año consecutivo, una prueba puntuable para el Campeonato de Europa de autocross, concretamente el 13 de octubre. Como ha sucedido en las dos últimas temporadas, el trazado del Pla d’Urgell volverá a cerrar el certamen, que arrancará el próximo 5 de mayo en la localidad alemana de Seelow. La de Mollerussa será la única cita del Europeo que se disputará en España, habiendo pruebas también en Letonia, Lituania, República Checa, Francia, Hungría y Francia.

Aunque todavía no se han dado a conocer los detalles, todo apunta a que, como ya ha pasado en las tres precedentes, la prueba leridana será una de las tres del certamen continental que contará con todas las categorías en liza. En concreto se disputarían cinco modalidades, la Cross Car y la Academy, reservada para pilotos de entre 13 y 15 años, además de las tres cilindradas de buggies: Super Buggy, Buggy 1.600 y Junior Buggy, lo que supondrá una participación entre los 80 y 90 pilotos, la gran mayoría extranjeros. La única representante leridana será la propia Ares Lahoz, que la pasada temporada acabó en el undécimo puesto final de la categoría Cross Car, que tuvo 48 participantes, todos hombres menos la piloto de Mollerussa.Miembros de la Escudería Mollerussa tienen previsto asistir esta semana en Praga a una reunión de la comisión deportiva de la Federación Internacional de Automóvil en la que se decidirán los cambios a introducir en el próximo campeonato y posibles reformas en los circuitos, como el asfaltado de la recta de salida.