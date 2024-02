Marc Gasol anuncia su retirada tras 20 temporadas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Marc Gasol anunció ayer su retirada del baloncesto profesional, después de “un proceso largo y duro”, con el deseo de centrarse en la presidencia del Bàsquet Girona y dedicarle más tiempo a su familia. Con 39 años recién cumplidos y tras 20 temporadas en activo, el jugador barcelonés, ganador de un anillo de la NBA con los Toronto Raptors en 2019 y doble campeón del Mundo con España (2006 y 2019), comunicó su decisión en una rueda de prensa en el Cinema Texas de Barcelona, adonde asistieron numerosos medios de comunicación y un reducido grupo de invitados y familiares. También ganó dos Eurobaskets con España (2009 y 2011), una Liga con el Barça (2003-2004) y una EuroCup con el Girona (2006-2007).

“Es momento de devolver todo lo que el baloncesto me ha enseñado”, dijo Marc. “El instinto de un jugador es ir en contra de lo que la gente piensa. Mi parte más objetiva lo tenía decidido, pero una parte me decía que todavía podía”, admitió el pívot sobre su decisión de retirarse. “No cambiaría ni un segundo de lo que ha pasado en estos 20 años, los errores tampoco. No me queda ninguna espina clavada”, afirmó.