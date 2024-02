Rossi llega al Lleida para ayudar a que “sea campeón”

El italiano Leonardo Rossi se mostró ayer “emocionado con el proyecto que le han presentado” y “con la expectativa de poder ayudar a conseguir el objetivo que tiene el club de ser el campeón”, durante su presentación como nuevo jugador del Lleida.

El delantero, de 19 años, recala en el club como “una apuesta de presente y futuro”, según declaró el director deportivo de la entidad, Raúl Fuster, quien reconoció que “él es un fichaje que ya queríamos hacer en verano, pero el Nápoles no le dejó salir entonces, así que hemos seguido trabajando para poder tenerlo aquí ahora”.Fuster también detalló que “esperamos concretar alguna opción en la posición de central en estas últimas horas de mercado (que acaba hoy) y si no esperaremos a ver si aparece algo interesante fuera de mercado”.Sobre Rossi, destacó que “es un jugador muy dinámico y que en las categorías inferiores ha tenido siempre mucho gol”. El propio futbolista se definió como “un atacante que me gusta jugar al espacio, recibir el balón en los últimos metros y espero marcar los máximos goles posibles”.Tras presenciar el Lleida-Alzira del domingo (3-1), consideró que el equipo “juega un fútbol técnico y rápido, que creo que será bueno para mis características”. Además, valoró que “el grupo me ha acogido muy bien e incluso se preocupa para que lo entienda todo”, ya que Rossi no habla aún castellano. El jugador concluyó que “he dejado el Nápoles porque buscaba llegar a un primer equipo”.