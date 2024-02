Duelo de altos vuelos en el Barris

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Barris Nord vivirá hoy (21.00/Lleida En Joc) el enfrentamiento entre los dos equipos en mejor racha de la LEB Oro, ya que el ICG Força Lleida, que encadena seis triunfos en Liga –y nueve en los últimos diez partidos– que le han colocado sexto, recibe al Leyma Coruña, el único conjunto que le supera, con siete.

Sin embargo, el conjunto gallego, que ocupa la segunda plaza y es uno de los máximos candidatos al ascenso, llega al choque tocado anímicamente, tras perder el pasado domingo la final de la Copa Princesa ante Estudiantes (80-72), partido por el que se paró la Liga el último fin de semana.El técnico del Força Lleida, Gerard Encuentra, no tenía una opinión clara sobre cómo puede afectar a su equipo la semana sin partido. “La verdad es que no sé responder muy bien, porque cuando llevas una dinámica buena lo que quieres es seguir compitiendo, pero también imagino que a jugadores que venían tocados como Krutwig o Hasbrouck les habrá venido bien para recuperarse y otros habrán aprovechado para desconectar. Así que ya veremos y ojalá nos haya venido bien”, reconoció.El técnico de los leridanos, que afrontará su primer partido tras renovar con el club hasta 2026, deseó que “el Barris sea una súper caldera y que nos ayude, porque necesitaremos a la afición cuando las cosas no vayan tan bien”. “Ellos tienen un plantillón, pero nuestra pista es muy difícil. Es una buena fiesta para disfrutarla, uno de los partidos de nivel de la Liga y nosotros necesitamos el apoyo de nuestra gente. Necesitamos al público volcado y animándonos, porque ellos hacen que los momentos malos pasen más rápido”, añadió Encuentra, que destacó ser “el mejor local de la categoría, porque jugar en casa me da un plus, porque nos sentimos muy cómodos y hay mucha comunión con la gente. Somos una piña con la afición y esto se nota en la pista, porque desde que llegué como entrenador solo hemos perdido seis partidos en el Barris Nord”.El entrenador también apuntó que “prefiero que el rival venga después de una derrota que de una victoria, porque ganar te da mucha confianza”. Aunque añadió que “creo que la derrota ante Estudiantes fue dolorosa para ellos”, destacó que “nosotros tenemos que pensar en nosotros, aprovechar que venimos de una buena racha y que a ellos les puede entrar alguna duda”.El duelo ante Coruña será el primero de los tres partidos que afronta el equipo leridano antes de un nuevo parón, en los que visitará al Castellón y recibirá al líder Estudiantes. Pese a reconocer que “son partidos en los que si ganas, te acercas a objetivos mayores, porque además vienen los líderes”, Encuentra apuntó que “solo pienso en el Coruña, porque es un rival muy completo y hay que ir paso a paso”.