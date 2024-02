Proyecto para que personas con discapacidad arbitren

El exárbitro internacional Xavier Estrada Fernández, con la colaboración de Down Lleida y la Fundació Àlex, que preside Gabriel Masfurroll, han elaborado lo que el leridano define como “una herramienta pionera”, que explica el reglamento del fútbol con un lenguaje “accesible a todas las personas, no solo a las que tienen discapacidad intelectual”. El libro “Fútbol: Reglas del Juego” se dio a conocer ayer en un acto en el que también se presentó el proyecto “Árbitros Genuinos”, que quiere formar a personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual para que puedan ejercer de árbitros en competiciones Genuine, en las que compiten equipos formados con futbolistas con discapacidad intelectual.

Al acto, presentado por el periodista leridano de TV3 Artur Peguera, asistieron varias autoridades y representantes de clubes. Xavier Estrada explicó que la idea se la dio su hijo, un día que le pidió que le explicara las reglas del fútbol. “Le mostré un reglamento, que tiene 300 pagínas, para leerlo juntos y vi que era una normativa que pocas personas conocen al detalle por su complejidad. Pensé en hacer algo que lo hiciera didáctico y de lectura más fácil, adecuado a todos los colectivos”. Contó para ello con la colaboración de Down Lleida, Down España y la Fundació Àlex.Olga Parés, presidenta de Down Lleida, dijo que “nos pareció muy interesante hacer una lectura fácil del reglamento para los chicos y chicas que tenemos, pero también para los que no entendemos nada de fútbol”. También lo ve como “un paso más para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo”. Estrada trabajó para elaborarlo con los pedagogos de la asociación. Los primeros ejemplares fueron entregados a los dos jóvenes Down que han posado para la campaña, Indiana Solà e Iker Moreno.En cuanto al proyecto “Árbitros Genuinos”, que aprovechará el nuevo texto del reglamento, Gabriel Masfurroll dijo que “es una oportunidad única en el mundo para que personas con capacidades diferentes puedan llegar a convertirse en árbitros de fútbol, llegando no solo a ocupar nuevas posiciones, sino además abriendo la puerta a que sea un trabajo remunerado”.