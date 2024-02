Segundo Mundial para Juste

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

El Mundial de Natación arranca hoy en Doha, una cita en la que la delegación española contará con un total de 73 participantes, entre ellos la leridana Paula Juste (CN Lleida), entre las siete disciplinas participantes.

La Federación Española desplazará el día 8 a Doha a un total de 20 nadadores y nadadoras a la última gran prueba antes de los Juegos Olímpicos. No obstante, las plazas olímpicas para la cita no se decidirán hasta el Campeonato de España de verano que se disputará en junio. Sin grandes nombres ni aspirantes claros a medalla, la delegación española intentará curtirse entre los mejores para ganar experiencia de cara a esa cita olímpica, en la que, en principio, sí estaría Mireia Belmonte, aunque la badalonesa no viajará a Doha.Paula Juste competirá en aguas cataríes en las pruebas de 100 y 200 mariposa. En la de 100 mariposa debutará el domingo 11 de febrero con la disputa de las series clasificatorias en la sesión que comenzará a las 7.30. En caso de superar ronda, la leridana afrontaría las semifinales ese mismo día en la sesión que comenzará a las 17.00 horas. La final de los 100 mariposa femenino está prevista al día siguiente por la tarde. Juste tiene acreditada una mejor marca de 59.24 conseguida en marzo del pasado año en el Campeonato de España.El miércoles 14 Paula Juste iniciará las series de 200 mariposa por la mañana y disputaría las semifinales por la tarde. La final está previsa el jueves 15. En esta prueba Juste tiene como mejor marca 2:12.37 conseguida en Italia en junio pasado. La natación artística será la disciplina que abrirá hoy el telón, con España como una de las grandes favoritas, después de la gran actuación del Mundial de Fukuoka del pasado verano, donde logró 7 medallas (3 oros, una plata y 3 bronces).