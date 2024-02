Montse Tomé niega que recibiera presiones para no convocar a Hermoso

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La seleccionadora de fútbol femenino, Montse Tomé, negó ayer que su predecesor, Jorge Vilda, o alguien de la RFEF, influyesen en su decisión de no convocar a Jenni Hermoso en sus dos primeros partidos al frente de la selección y aseguró que le guiaron criterios técnicos.

Montse Tomé explicó ante el juez del caso Rubiales que adoptó esa decisión por motivos estrictamente deportivos y también debido a la presión mediática que existía por el beso no consentido que el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, dio a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial.Tomé declaró ayer como testigo ante el magistrado a petición del anterior seleccionador, Jorge Vilda, uno de los cuatro a los que el juez propone sentar en el banquillo por esta causa, en su caso por las presiones a las que fue sometida la jugadora para que dijese que el beso que le dio Rubiales fue consentido.Sí que señaló a Vilda como la persona que le indicó que debía asistir a la asamblea de la Federación el 25 de agosto de 2023, en la que Rubiales aseguró que no iba a dimitir. Lo acabó haciendo días después y está inhabilitado por la FIFA. Con esta declaración, que el juez rechazó practicar en un primer momento y fue ordenada por la Audiencia Nacional, pretendía indagar en si la decisión de Tomé de no convocar a Jenni Hermoso fue impuesta “por terceros” o estuvo relacionada con la negativa de la jugadora a firmar un comunicado conjunto con Rubiales.